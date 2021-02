Flere grønne områder – ikke færre

DEBAT.

Af Jens Ove Bay og Helge Bo Jensen, Spidskandidater for Enhedslisten i Vallensbæk og Albertslund

Borgmesterpartierne i både Vallensbæk og Albertslund er åbenbart fast besluttet på at hver eneste kvadratmeter skal bebygges, og helst i fem til seks etagers højde. Det er åbenbart linjen uanset om man er socialdemokrat eller konservativ, at byudvikling drejer sig om at bygge så voldsomt som muligt, sikre millioner til investorer og ”udviklere” – så kommer hensyn til mennesker, natur, biodiversitet og klimapåvirkning i anden række.

Et at de aktuelle projekter er planerne om det såkaldte Nordport-projekt i Vallensbæk. Vallensbæk Kommune vil lade den såkaldte Vandgrund, indgå i projektet så bebyggelsen nord for Vandgrunden kan gøres endnu højere og mere massiv. Der planlægges at bygge op til seks etager, et etageareal på 40.000 kvadratmeter, herunder boliger til 1200 til 1500 nye borgere samt en ny bygning til VUC, hvor den nuværende rives ned. De grønne områder reduceres, idet VUC’s nuværende boldbaner inddrages.

Selvom Vandgrunden efter sigende skal have en form, der skal understøtte biodiversiteten, så vil det være det eneste område af den karakter i et meget tæt bebygget område.

Albertslund Kommune har samtidig planer om at Føtex’ parkeringsplads lige nord for Nordporten ’søges udviklet med henblik på boliger og parkeringsforhold’. Den vedtagne lokalplan for området giver mulighed for 13.000 kvadratmeter i etageareal i op til fem etager – med et parkeringsdæk under bebyggelsen. Det giver en max. bebyggelsesprocent på 70%. Kommuneplanen giver endda mulighed for bebyggelse på op til 10 etager og 33 meter i højden.

Realiseres begge disse projekter bliver det samlet et alt for tæt og menneskefjendsk område med ringe adgang til grønne områder for nuværende og kommende beboere. Og mon ikke det faktisk er den lettere adgang til jorden og naturen, der ellers får folk til at flytte fra København til kommuner som Vallensbæk og Albertslund.

Drop disse kortsigtede planer. Kommende byudviklingsprojekter skal sikre adgang til grønne områder, give plads til natur og opføres af klimavenlige materialer som fx træ – uanset om det er på den ene eller anden side af kommunegrænsen.

Denne sag illustrerer den katastrofale mangel på overordnet planlægning i Hovedstadsområdet. Ja selv to nabokommuner har åbenbart svært ved at samarbejde til fordel for mennesker og natur.