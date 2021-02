Fastelavn på en ny måde

Der var masser af kreative udklædninger til fastelav på Pilehaveskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk. Det lykkedes at gennemføre fastelavn på Pilehaveskolen

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag var fastelavns søndag, der plejer at være en stor begivenhed for børn med flere fastelavnsfester. Mange steder var de dog aflyst i år. Men i flere daginstitutioner og på skoler insisterede personalet på, at det skulle være muligt at afholde fastelavn på en corona-sikker måde.

Et af de steder var Pilehaveskolen i Vallensbæk. Her plejer fastelavn at blive fejret med en masse forskellige aktiviteter, blandt andet et stort fælles modeshow, hvor børnene viser kostumer for hinanden.

Det kunne ikke lade sig gøre i år, men børnene kunne stadig slå katten af tønden klassevis udendørs. Så var der stadig lidt normalt og lidt social aktivitet, lød det fra skolens medarbejdere.