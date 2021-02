Er det flere boligprojekter vi mangler?

Debat

Af Perihan I. Köylü, Rosendalsvej 6A, Vallensbæk Strand

De fleste tilflyttere valgte ’den grønne kommune i det røde hav’, fordi der var ro, lys, luft og udsyn til vandet, men det skal åbenbart være fortid. Med de nyplanlagte, alt for tætte byggerier, erstattes disse goder af skyggefulde baggårde, mørke murstensvægge fra naboejendommene og haver, hvor solens stråler ikke har mange chancer.

Paradoksalt nok kommer de planlagte nye kvarterer i betænkelig grad til at ligne nabokommunernes ’betonbyggerier’, som tidligere fik Vallensbæks politikere til at se rødt.

Hertil kommer, at det da er tankevækkende, at der faktisk er mange ledige boliger i kvarteret tæt på den påtænkte nye ”Sydports-bebyggelse”. Over for Sydporten er der syv lejligheder til snarlig indflytning, og i Amalieparken er der hele 17 at vælge imellem.

Derfor synes jeg, det i høj grad er et spørgsmål, om det ikke er temmelig hasarderet at bygge Sydportens 110 nye lejligheder, og specielt når der også er igangsat flere hundrede nye lejligheder langs Vejlegårdsvej? Hvad sker der, hvis vi løber ind i en boligboble, som for få år siden?

Er det overhovedet boliger, vi mangler? Vallensbæk siger, at man gerne vil være en erhvervsvenlig kommune. Så hvorfor ikke bygge en børneinstitution, kontorer og en cafe i stedet. Det kan holdes i 1-2 etager, således at vi naboer ikke generes af indkigsproblemer direkte ind i vores stuer.

Som politikker kan man nogle gange træffe nogle beslutninger og efterfølgende se, at det var noget skidt. Håber virkelig at vores kære politikere, når dette punkt snarest. Borgernes tillid til, at de nuværende folkevalgte vil borgernes bedste, er blevet noget tyndslidt.