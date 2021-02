En sø blev åbnet

Her bliver istykkelsen målt på søen ved Vandgrunden. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Hele området. Mandag sidst på eftermiddagen blev en enkelt sø i Vallensbæk åbnet for færdsel. I Glostrup måles istykkelsen ikke, mens færdsel er forbudt i Strandparken

Af Jesper Ernst Henriksen

Den seneste uge med frost hele døgnet har givet is på mange søer i Danmark, hvilket har lokket folk ud på isen. Det er dog ikke tilladt, med mindre den lokale myndighed har givet tilladelse. Det er primært kommunernes opgave.

I Glostrup Kommune har det givet anledning til en del debat på sociale medier, at kommunen ikke måler istykkelse og derfor ikke kan give tilladelse til en gåtur på for eksempel søen i Byparken. Det har også været foreslået at lægge lidt vand i bunden af vandbassinet Væveren på Sydvestvej, men det kan kommunen ikke gøre, da det er et spidevandsbassin, der har haft meget urenset spildevand i sig.

I Vallensbæk Kommune bliver tykkelsen på isen målt på nogle søer. Søerne i mosen bliver ikke åbnet for færdsel, da der er for meget vandgennemstrømning. Mandag formiddag blev isen på søen på Vandgrunden målt til ti centimeter, hvilket ikke er nok til en genåbning. De to kommunale medarbejdere, der målte isen, kunne mærke den give efter under sig, og skyndte sig i land igen.

På modelskibssøen, der også bliver kaldet Vallensbæk Nordhavn, blev isen også målt og her blev den fundet tyk nok til færdsel, kunne kommunen fortælle på Facebook. Forsamlingsforbuddet gælder dog tadig, så der må højest være fem personer på søen ad gangen.

Indsøerne i Strandparken bliver heller ikke åbnet, da det er brakvand, som ikke bliver sikkert til færdsel, oplyser både Brøndby og Vallensbæk Kommune på Facebook.