Det ”grønne” Vallensbæk

Debat.

Af Jens Ove Bay (EL) Spidskandidat for Enhedslisten i Vallensbæk

I Henrik Rasmussens svar på Helge Bo Jensens og mit læserbrev 3. februar opgøres Vallensbæks grønne områder til 47 procent af kommunens areal. Kommunens areal er på 9,2 km2. Områder, der er omfattet af naturbeskyttelse (herunder søerne og strandengen) er op 0,89 km2 eller i alt lige under 10 procent (kommunens egne tal). På baggrund af det regnestykke, kan jeg se, at der må være andre områder, som borgmesteren betragter som værende ”grønne”.

Det er derfor nærliggende at tro, at det resterende ”grønne” er kulturområder som landbrugsjord, golfbanen, sportspladser og lignende, der på ingen måde understøtter biodiversitet. Borgmesteren nævner, at der skabes nye grønne områder og med Det grønne strøg som eksempel. Det er imidlertid tiltag, der er skabt til mennesker og ikke for at hjælpe naturen. Den eksisterende del af Det grønne strøg har intet med natur at gøre. Det er et grønt fortov.

Når vi har valgt at skrive et indlæg, der omhandler både Albertslund og Vallensbæk, så er det fordi, manglen på levesteder for flora og fauna er et af vores største problemer. Når kommunen ”låner byggeret ud”, bevarer man et attraktivt område, men samtidig skabes der et stærkt øget befolkningspres i hele området. Derfor er det på tide, at der ved hver ny lokalplan også laves en miljøvurdering. Det gælder også den lokalplan, som skal muliggøre byggeriet på VUC-grunden.

I Enhedslisten anerkender vi, at der er brug for såvel ældre- som ungdomsboliger, men skal naturen betale prisen for den udbygningspolitik, som Henrik Rasmussens parti har stået for i årtier? For os er svaret nej.