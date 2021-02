Derfor fælder kommunen træer i Nordskoven

Det kan virke voldsomt, når der bliver tyndet ud i Brøndbyskoven, mener stadsgartneren i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Kommune er i gang med at udtynde den nordlige del af Brøndbyskoven, og det bekymrer nogle af naboerne, der frygter, at det vil gå ud over biodiversiteten. Stadsgartneren i Brøndby forsikrer, at det ikke er tilfældet

Af Robert Hendel

Nord for Park Alle er der gang i motorsavene. Her skovarbejdere i gang med at tynde ud i Nordskoven for blandt andet at give lys til underskov og skovbund og dermed øge biodiversiteten.

Det er den udtynding, der har skabt bekymring blandt nogle af naboerne til skoven. De frygter, at udtyndingen sker for at gøre plads til de pæne, lige træer, der med tiden skal fældes og sælges videre.

Hos Brøndby Kommune afviser stadsgartner Jesper Purhus, at det er tilfældet. Den aktuelle fældning af træer adskiller sig ikke fra det, kommunen har gjort i de foregående 30 år, selvom det måske kan virke voldsomt lige nu.

– Det er det, vi gør hvert år. Vi finder et nyt område i skoven, og så tynder vi ud, så der kommer mere lys i skovbunden, så vi får mere variation, siger Jesper Purhus.

Misforståelse

Nogle af kommunens borgere har henvendt sig til forvaltningen, fordi de mente, at udtyndingen er i strid med strategien for 2030, som lægger vægt på en øget biodiversitet i Brøndby.

Den opfattelse ærgrer stadsgartneren.

– Vi vil jo gerne gøre Brøndbyskoven så varieret som muligt, så gæsterne får en bedre oplevelse, når de kommer på besøg, siger Jesper Purhus.

Han medgiver dog, at der har været knas i kommunikationen, men en egentlig fejl er der ikke tale om. Tingene er blot sket et par år, før de oprindeligt var tiltænkt ifølge stadsgartneren. Det betød, at der blev fældet træer på begge sider af en del af midterstien i Nordskoven, selvom der kun skulle være tyndet ud i den ene side i første omgang.

Stadsgartneren kan dog afvise, at kommunen har fældet for mange træer. Snarere tværtimod.

– Det virker altid voldsomt, når motorsavene er i gang, men jeg vil gerne have, at vi fordeler de områder, som vi tynder ud hvert år. Det er for, at vi ikke tynder ud i hele skoven på en gang, så det netop ikke skal virke så voldsomt, siger Jesper Purhus.

Han understreger, at biodiversitet altid har været prioriteret højt, især i Brøndbyskoven, selvom kommunen først for nylig har fået skrevet det ind i sin strategi.