Den basale vej til en slankere krop

SPONSORERET INDHOLD: Der er efterhånden ikke grænser for, hvordan du ifølge alverdens kilder kan komme til at tabe dig og få en slankere krop.

Der er også stor forskel på de mange forskellige anbefalinger, du kan finde. Hvad der virker for én, virker måske bare ikke for en anden. Derfor er det let at miste overblikket.

I en verden af velmenende råd er her den mest basale vej til vægttab.

Det handler om, hvad du spiser

Hvis du vejer for meget, er det i langt de fleste tilfælde, fordi du spiser mere, end din krop har brug for. Det første du derfor skal gøre, når du vil smide nogle kilo, er at spise mindre.

Du kan med fordel holde øje med næringsindholdet og kalorierne, for din krop har visse behov. Du kan spise større mængder af mad med få kalorier, end du kan af mad med mange kalorier, men du skal samtidig sørge for, at du får nok af de næringsstoffer, som din krop behøver.

Bevæg din krop

Du vil være mere tilbøjelig til at veje for meget, hvis du ikke også får motion. Du kan derfor forbrænde lidt ekstra kalorier, hvis du sørger for også at motionere, mens du spiser sundt.

Sundhedsstyrelsens råd

Mens nogen har succes med de mange forskellige slankekure, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du går simplere til værks. De anbefaler nemlig blandt andet, at du tager små skridt, og at du er konsekvent med dine nye vaner.

Du skal tage udgangspunkt i dine nuværende vaner og ændre dem bare en lille smule, så du ikke spiser helt så usundt. Hvis du derfor er vant til at få sodavand med sukker hver aften, kunne du nøjes med kun at få det hver anden aften eller at drikke sukkerfri sodavand i stedet.