Coop 365 bliver ny butik i Hvissinge

Sådan kommer den nye butik til at se ud. Grafik: Coop/Årstiderne Arkitekter

Glostrup. På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen blev det vedtaget, at det bliver det relativt nye koncept Coop 365, der skal bygges på parkeringspladsen ved de gamle Carl-Bro bygninger

Af Jesper Ernst Henriksen

Som vi flere gange har omtalt her i Folkebladet, skal der i et hjørne af parkeringspladsen ved det tidligere Carl Bro bygges en ny dagligvarebutik. Den sidste behandling af den sag skete på kommunalbestyrelsens møde i februar. Her skulle politikerne beslutte, hvem der skulle have lov at købe det kommunalt ejede areal. Det blev Coop, der bygger en Coop 365 butik.

Ifølge pressemeddelelsen fra Coop er der store ambitioner for butikken, der bliver den først butik, der er tegnet direkte til Coop 365-konceptet.

– Der bliver plantet grønt på taget og lavet lokale regnvandsløsninger. Der bliver opstillet ladestandere til elbiler, og der bliver gjort ekstra god plads til både cykler og ladcykler. Vi har tænkt bæredygtighed 365 grader rundt om butikken. Ikke kun i valget af materialer og energiløsninger, men også hvordan man skiller den ad igen, den dag – om mange år – når man ikke skal bruge bygningen mere, siger Flemming Møller Hansen, ejendomschef i Coop.

Lille torv

Butikkens træfacader skaber et overdækket torv, hvor man kan have sæsonvarer og sælge blomster og lignende. Men det vil også være et sted, hvor man møder sine naboer, når man er ude for at købe ind.

John Engelhardt (V), ser frem til, at der åbner en ny forretning i Hvissinge:

– Jeg er glad for den nye butik. Det er godt for Hvissinge, som i det hele taget er inde i en rigtig positiv udvikling. Ved at inddrage borgerne i udviklingen har vi skabt nogle rammer, der har gjort det attraktivt for en stor virksomhed som Coop at investere i området. Og Coops projekt ser rigtig spændende ud. Det er samtidig et signal til alle bygherrer om, at fremtiden er bæredygtig, siger han.

Butikken er udviklet med hjælp fra Årstiderne Arkitekter, hvor kreativ leder Kiri Hedegaard mener, at byggeriet udstikker den nye retning for bæredygtigt byggeri indenfor detailhandlen.

– Konceptet for Coop365 er den bæredygtige tankegang, hvor design, materialer og det sociale aspekt er grundstenene. Beplantning, belægninger, afledning af regnvand, støj, lysdesign mv. er indtænkt i bygningen, som derfor fremstår som en bæredygtig helhed, siger Kiri Hedegaard.

Byggeriet skal opnå den anerkendte internationale standard for bæredygtighed DGNB Guld Certificeret og er en del af Coops mål om at blive klimapositive i 2030. Den nye Coop 365 i Glostrup forventes at være klar til at slå dørene op i starten af 2022.