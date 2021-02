Brøndbys unge målscorer: Vi bliver belønnet for at vores hårde arbejde

Josefine Hasbo scorede endnu engang et vigtigt mål for Brøndbys fodboldkvinder. Her banker hun det udlignende mål ind fra kanten af gæsternes straffesparksfelt. Foto: Robert Hendel

SPORT. Målscorer Josefine Hasbo var efter kampen mod Vålerenga ikke blot glad for sin scoring, der sendte kampen i forlænget spilletid. Var den nordiske duel blevet afviklet som planlagt i december, havde hun nemlig siddet ude på grund af covid-19

Af Robert Hendel

12 minutter før tid huggede Josefine Hasbo til bolden uden for straffesparskfeltet. Bolden strøg ind i det lange hjørne, og pludselig var hun omgivet af jublende medspillere.

Udligningen til stillingen 1-1, der holdt helt til dommerens slutfløjt, betød, at Brøndby-spillerne skulle ud i straffesparkskonkurrence, før de kunne fejre, at ottendelsfinale-billetten var kommet i hus.

– Nogle gange handler det om at gribe muligheden, og så falder den til det rigtige ben i det rigtige øjeblik, sagde målscoreren efter kampen.

Josefine Hasbo var dog ikke kun glad for målet, og at Brøndby er gået videre. For hende var det rigtig godt, at kampene blev rykket fra de oprindelige spilleterminer i december.

Hun fik nemlig konstateret coronavirus i forbindelse med en landsholdssamling, og derfor kunne hun ikke være med, hvis kampene skulle være spillet i december.

– Da jeg var i karantæne med corona, gik mine tanker til holdet. Da jeg så fik mulighed for alligevel at spille og kæmpe mig til en plads på holdet, var det bare dejligt, lød det fra en glad målscorer efter kampen mod de norske mestre.

Hun mener, at det er fuldt fortjent, at Brøndby går videre.

– Vi er kloge og forcerer ikke tingene. Vi er tro mod konceptet og varierer presset. Derudover bliver vi ved med at kæmpe uden at give store chancer væk, sagde Josefine Hasbo.

Alle tager ansvar

Ifølge målscoreren fra den ordinære kamp havde Brøndby et fysisk overskud i den forlængede spilletid, der også kom holdet til gode, da tingene skulle afgøres med fem straffespark til hvert hold.

Her tog den unge Brøndby-spiller selv et stort afsvar, da hun sparkede holdets andet straffespark i kassen. Det ansvar har hun ikke nogen problemer med at tage i afgørende situationer, netop fordi holdkammeraterne bakker hinanden op.

– Jeg føler, at jeg har tillid fra både trænere og medspillere. Det gør, at jeg føler, at jeg kan tage mere ansvar. Det er dejligt, for det er med til at udvikle mig som spiller, lød det fra Josefine Hasbo, der nu kan se frem, at Brøndby er blandt de 16 sidste hold i kvindernes Champions League.

Den slags succesoplevelser er vigtige for holdet, især fordi afslutningen på efteråret ikke blev, som Brøndby-kvinderne havde håbet.

– Vi har nok haft behov for en ny tro, en fornyet selvtillid og at genfinde troen på vores koncept. Så at det bærer frugt i dag er noget, vi vil udnytte i vores videre færd i turneringen, forklarede Josefine Hasbo kort efter kampen.

Samtidig betyder sejren over de norske mestre det også, at truppen får skabt noget positiv energi, inden Josefine Hasbo og de øvrige Brøndby-kvinder indleder jagten på guldet i danmarksturneringen.

– I dag viser vi, at når vi står sammen og er velforberedte, så bliver det belønnet, lød det fra Brøndby-målscoreren.