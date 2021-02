Bogtrykkernes Anders And er gået bort

Sven Togsverd er gået bort. Foto: Jacob Ljørring

Glostrup. Natten til torsdag afgik Sven Togsverd pludseligt ved døden. Han var med til at starte Dansk Avistryk, som han til det sidste var direktør for

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til torsdag gik Sven Togsverd, direktør for Dansk Avistryk, pludseligt bort. Hans forældre Fritz og Ragna Togsverd-Hansen ejede Glostrup Bogtryk. I 1976 startede historien om Dansk Avistryk, der skulle blive Sven Togsverds livsværk. Han startede trykkeriet sammen med fire andre medarbejdere på Glostrup Bogtryk, der hver skød 36.500 kroner i virksomheden, der senere skulle blive Danmarks største trykkeri og få Sven Togsverd som ene-ejer.

I en artikel i Folkebladet i forbindelse med trykkeriets 40-års jubilæum, beskrev vi Sven Togsverd som avistrykkernes Anders And, med en sammenligning af dengang Anders And hævede et sunket skib ved at fylde det med tennisbolde. I dag er det den primære metode til at hæve skibe. På samme måde stod Sven Togsverd for stor innovation i en ellers traditionsbunden branche, hvilket han blev respekteret for i trykbranchen i hele Europa, hvorfra folk kom til Glostrup for inspiration. Blandt andet var Dansk Avistryk først i Danmark til at trykke i fire farver, Dansk Avistryk kunne levere den mindre udgave af Metro-Express og mange andre innovationer indenfor trykverdenen kom fra Sven Togsverds hoved. Fra Dansk Avistryk bredte Sven Togsverds engagement sig langt ud over, hvad man normalt forbinder med at drive trykkeri. Blandt andet ejede han på et tidspunkt to fly, der fløj fra Roskilde Lufthavn til Tyskland for at hente materiale, der skulle trykkes.

Ejer af Folkebladet

Sven Togsverd var tredje generation af ejere af Folkebladet for Glostrup Brøndby og Vallensbæk. Han drev efter sine forældre Folkebladet videre som delvis ejer, ligesom han var involveret i Rødovre Lokalnyt, Ballerup Bladet, Brønshøj-Husum Avis og Gladsaxebladet. Fire af disse blade ledes af Sven Togsverds enke, Mette Hviid Togsverd. Da muligheden bød sig, blev han også medejer af Fagbladsgruppen, i dag FBG Medier.

Som chef var Sven Togsverd et favnende og et farverigt menneske. For hans medarbejdere var der ikke langt til chefen, der for eksempel deltog i firmaets bowling-turneringer på lige fod med alle andre medarbejdere. Han skabte god stemning på arbejdspladsen og var en inspiration for medarbejderne. Han var hurtig i replikken og i handling og han var utroligt hurtig og dygtig til at gennemskue tal og regnskaber.

Sven Togsverd blev født den 12. juli 1947 på Frederiksberg. Privat var Sven Togsverd glad for at opleve ting, uanset om det var en tur i biografen eller operaen. Selvom dåbsattesten sagde noget andet, var Sven Togsverd til det sidste et ungdommeligt og livsglad menneske. Dansk Avistryks lokaler på Sydvestvej bærer også tydeligt præg af Sven Togsverds store passion for kunst, hvor der både er masser af malerier og skulpturer udstillet.

Sven efter sig sin kone Mette Hviid Togsverd og søn Mads Crone Togsverd og familie.