Bødeblokken bliver i lommen – lidt endnu

Den 1. februar 2021 blev der indført kommunal parkeringskontrol i Brøndby. De første 14 dage slipper folk dog med en advarsel, oplyser Brøndby Kommune. Arkivoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Nu patruljerer det kommunale parkeringskorps i Brøndby Kommune. De første 14 dage forbliver bødeblokken dog blank

Af Robert Hendel

I årevis har der flere steder i Brøndby været udfordringer med ulovligt parkerede biler. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i december at hyre et kommunalt parkeringskorps.

– Parkeringskontrollen skal komme den ulovlige parkering på offentlige og private fællesveje til livs, lød det dengang fra Kent Magelund, inden emnet blev diskuteret på mødet i byrådssalen.

Teknik- og miljøforvaltningen i Brøndby fik i sommer grønt lys til at undersøge mulighederne for parkeringskontrol i kommunen. Det er på baggrund af de undersøgelser, at kommunen har landet en treårig aftale med Parkeringskontrol Nord, som er ejet af Aalborg Kommune.

Slipper med advarsel

Aftalen med Parkeringskontrol Nord trådte i kraft mandag, men bødeblokkene forbliver dog i lommen i de første 14 dage. I stedet vil der blive lagt en hilsen i forruden på de parkerede biler, som minder om, at de holder ulovligt parkeret, hvilket fremover koster en afgift.

Det er planen, at parkeringskorpset skal patruljere på offentlige og private fællesveje. Kommunen har derfor i de seneste uger gennemgået skiltning og afstribning på de arealer og strækninger, som parkeringskorpset kommer til at operere indenfor.

Foruden Brøndby opererer Parkeringskontrol Nord i 26 andre kommuner.

Radikale Venstre stemte som det eneste parti imod et kommunalt parkeringskorps, fordi partiet blandt andet frygter, at det vil blive en pengemaskine, fordi der ikke er nok parkeringspladser i kommunen.

Eneste udvej

Enhedslisten delte bekymringen om, at et parkeringskorps kan blive en pengemaskine, men endte alligevel med at stemme for aftalen. Partiet ser simpelthen ingen anden udvej, fordi politiet ikke har fået løst problemet.

– Jeg må bare konstatere, at uanset, hvor jeg bevæger mig i den her by, kan jeg se, at problemet bliver ved med at eksistere, sagde Steen Andersen (EL) på mødet i december.

Ifølge Vagn Kjær-Hansen, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, er bekymringerne om en pengemaskine ubegrundede.

– Det er meningen, at vi skal kunne styre det, så parkeringskorpset udelukkende sætter ind der, hvor hvor der er reelle problemer. Vi får ikke noget ud af at sende dem ud på nogle villaveje, hvor der ikke er reelle parkeringsproblemer, sagde Vagn Kjær-Hansen, da emnet blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet i december.