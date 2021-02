BIF-træner: Vi havde forberedt os grundigt

Brøndbys fodboldkvinder er videre i Champions League efter en indsats, som cheftræner Per Nielsen betegner som en pragtpræstation. Foto: Robert Hendel

SPORT. Per Nielsen benyttede pausen til at justere taktikken en smule. Det blev belønnet i anden halvleg, hvor spillet flød bedre. Generelt roser Brøndby-træneren sot mandskab for at holde sig til de aftaler, de havde lavet inden kampen

Af Robert Hendel

Brøndby slog torsdag aften de norske mestre fra Vålerenga ud af Champions League. Den nordiske duel måtte helt ud i straffesparkskonkurrence, før der var fundet en vinder.

De første 35 minutter af kampen var Brøndby dog presset i bund, selvom Vålerenga blev holdt fra de helt store, åbne muligheder. Efter pausen var det dog et helt andet Brøndby-hold, der løb på banen.

– Vi får rettet nogle ting i pausen, men i virkeligheden er det ikke det, der er vigtigt for mig nu, hvad der skete for tre halvlege siden. Det er os, der er gået videre, og det under jeg virkeligt de piger, sagde Per Nielsen storsmilende efter kampen.

Han noterede sig, at holdet kæmpede, når tingene ikke fungerede. Samtidig var holdet godt forberedt på de norske gæster.

– Pigerne gør præcis, som vi har aftalt og trænet i snart to måneder. Siden vi troede vi skulle spille, har vi forberedt os, og det har ikke ændret noget op til kampen her, fortalte Per Nielsen.

Sikker skytte

Brøndby-træneren havde før kampen ikke forberedt sig særlig meget på en eventuel straffesparkskonkurrence, men han erkender, at han gjorde sig nogle overvejelser om skytterne dybt inde i den forlængede spilletid. Derfor skiftede han Chirine Lamti ind med ét minut tilbage af kampens anden ekstra-halvleg.

– Det kan vi jo nok ikke løbe fra. Jeg ved, at hun har en rigtig dygtig højre fod, og hun er ishamrende kold, fordi hun har siddet ude, så går hun jo ind sætter den flot ind, lød det fra Per Nielsen.

Op til kampen havde der været en del usikkerhed om, hvor og hvor duellen mellem Vålerenga og Brøndby skulle få sin afgørelse. Til sidst besluttede UEFA dog, at det hele skulle afgøres med én kamp i Brøndby.

– Der har været så mange scenarier, men i sidste ende er vi bare glade for, at man fandt en beslutning om at spille kampen. Det bakkede vi op om, sagde cheftræneren for Brøndby.

En pragtpræstation

Per Nielsen kan nu glæde sig over, at Brøndbys bedste kvindefodboldhold er blandt de sidste 16 tilbageværende hold i UEFA Women’s Champions League. Samtidig mener Brøndby-træneren, at sejren over Vålerenga er med til give hans spillere en fornyet tro egne evner.

– Vi slår de norske mestre ud, som har et budget, der seks gange så stort som vores, og det vrimler med norske og danske landsholdsspillere i deres trup. Så jeg synes, at det er en pragtpræstation, som pigerne virkelig kan bygge videre på, sagde Per Nielsen.

I vinterpausen har han måttet sige farvel til et par af de bærende spillere. Brøndby-træneren har dog fuld tillid til de unge, der skal tage over nu.

– Vi har en del udskiftning, hver gang der er et transfervindue eller en pause, og det er præmissen for at være i Brøndby. Nu er der andre, der tager over, og det jeg rimelig tryg ved, lød Brøndby-trænerens afsluttende bemærkninger.