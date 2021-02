Behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose

SPONSORERET INDHOLD: Hvor det at have en psykisk lidelse eller et stofmisbrug i sig selv er slemt nok, skaber de to i fællesskab en mørk spiral, hvor begge forstærker hinanden. Rent fagligt kaldes det at have en dobbeltdiagnose, når en borger har sindslidelse og er alkoholafhængig eller en stofmisbruger.

Behandlingstilbud målrettet borgere med sådan en dobbeltdiagnose er der imidlertid mange af. Behandling af dobbeltdiagnose kan ske ved, at borgere kommer på behandlingscenter eller et bosted, hvor de i kontrollerede rammer får redskaberne til at tage hånd om egen tilværelse.

Faste rammer kan være vejen frem

Hvad, borgere med dobbeltdiagnose ofte har brug for, er faste rammer og kontaktpersoner med faglig indsigt inden for pædagogik og psykiatri. Individuelle behandlingsprogrammer og omgivelser, der fremmer borgerens handlelyst, er vejen frem. Faste skemaer med aktiviteter, hvor borgeren lærer at deltage i et fællesskab og at forpligte sig på opgaver, er meget vigtige.

Hvilke terapiformer bruges ved dobbeltdiagnose?

Under borgerens forløb på behandlingscentret eller bostedet kan den daglige dont suppleres med forskellige terapiformer mv., der hjælper borgeren med at få et sundt sind. Et eksempel kunne tælle miljøterapi, der har tæt tilknytning til det at have en skemalagt hverdag og består i, at borgeren deltager i aktiviteter, fx inden for husholdning, og sidder med ved gruppemøder.

Kognitiv misbrugsbehandling er et andet eksempel, hvor fokusset her er på at hitte ud af ens følelsesliv: Hvorfor føler og reagerer man, som man gør? Og kan man reagere på anden måde?

Få valgt det rette behandlingstilbud

Som ved behandling af stofmisbrug og sindslidelser generelt er der ikke nogen fast formel på, hvordan dobbeltdiagnose skal behandles. Søger du efter behandlingstilbud til familiemedlem eller klient, bør du derfor sørge for, at psykiatrisk eller anden lignende ekspertise har været inde over forløbet frem mod valg af institution. Bare så du ved, at du vælger det rette tilbud.