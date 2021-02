Antallet af indbrud falder igen

2020 blev året med det laveste antal indbrud i Københavns Vestegns Politis historie. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. 2020 blev året med det laveste antal indbrud i Københavns Vestegns Politis historie. Folks hjemmearbejde under corona-nedlukningerne får en del af æren

Af Jesper Ernst Henriksen

Der bliver begået langt færre indbrud på hele Vestegnen, end der er gjort i de seneste 14 år. Faktisk er antallet halveret på 10 år. Det viser en foreløbig opgørelse, som trods forbehold for justeringer i det seneste kvartal, afslører en tydelig positiv tendens.

For hele politikredsen var der tale om et fald på næsten 400 indbrud, svarende til 16 procent. I Glostrup var der et fald på 35 indbrud, svarende til 28 procent. Brøndby oplevede et fald på 43 indbrud, svarende til 25 procent. Vallensbæk oplevede et fald på 21 indbrud, svarende til 20 procent.

– Jeg er virkelig glad på borgernes vegne, for indbrud i hjemmet er ubehageligt og utrygt. 2020 har været et udfordrende år på mange måder, men der grund til glæde sig over, at tyveknægte også har haft det rigtig svært, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Langt fald

Corona-restriktioner med hjemmearbejde og begrænset socialt liv væk fra hjemmet skal have en god del af æren for de lave indbrudstal i 2020, vurderer politiinspektøren.

Men også før pandemien lå indbrud i forstadskommunerne lavere end i 2007.Chefpolitiinspektøren tilskriver blandt andet den lange positive udvikling opmærksomme borgere, som sikrer sig, gør indbrud svært og hurtigt kontakter politiet, når mistænksomme personer og køretøjer lusker rundt i boligområdet – men også et stærkt politifokus i døgnberedskab, efterforskning og forebyggelse:

– Indbrudstallet har været relativt lavt de seneste år i politikredsen, men sidste år var exceptionelt, og det ville være godt, hvis borgere, politi og samfund kunne bibeholde den flotte udvikling, siger Knud Stadsgaard.

Han opfordrer alle til at give boligen et indbrudseftersyn og eventuelt søge råd hos indbrudseksperterne i Københavns Vestegns Politi via telefon 4386 1448.