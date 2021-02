Anfører efter CL-triumf: Vi er sultne og tror på os selv

Brøndby-anfører Theresa Eslund roste sine unge holdkammeraters indsats efter opgøret mod Vålerenga IF i UEFA Women's Champions League. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby-anfører Theresa Eslund roser sine unge medspillere for en disciplineret indsats efter en nervøs start på kampen mod Vålerenga, der torsdag aften blev sendt ud i kulden af ’Pigerne fra Vestegnen’

Af Robert Hendel

Brøndby slog torsdag aften de norske mestre fra Vålerenga i et opgør, der skulle ud i både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Med sejren og den videre deltagelse i Champions League indleder Brøndby forårssæsonen med en tiltrængt succesoplevelse oven på en skidt afslutning på efterårssæsonen.

– Vi er sultne, og vi er klar. Det hold, vi så sidst i efteråret, det er efterladt i 2020. 2021 bliver noget helt andet, lød det kort efter kampen fra Brøndby-anfører Theresa Eslund.

Hun havde stor ros til holdkammeraterne for at spille en disciplineret kamp. Der skulle dog Vålerenga-mål til, før holdet kom i gang.

– Vi skulle lige have nervøsiteten ud og finde på plads, men så synes jeg ellers også, at vi melder os ind i kampen. De er jo til tale med, og vi giver meget lidt væk til dem, sagde Theresa Eslund, der kan glæde sig over, at holdet nu får to kampe mere i denne sæsons Champions League.

Netop kampene i den prestigefyldte turnering er vigtige ifølge Brøndby-anføren. De er med til at højne niveauet hos spillerne.

– At vi så får succes i dem, luner ekstra meget her i kulden. Det er så fedt, lød det fra Theresa Eslund

Stort potentiale

Oprindeligt skulle de to hold have spillet to kampe mod hinanden, men coronasituationen vanskeliggjorde et opgør i Norge.

– Jeg tror, at for alles vedkommende, at det var en forløsning, at de blev udskudt til februar, forklarede Theresa Eslund.

Ifølge hende var der for meget kaos, der flyttede fokus fra spillet på banen.

– Først tog vi til Norge, fordi kampen skulle spilles. Så havde vi karantæne, og så fik folk coronavirus, sagde hun.

Da de blev besluttet at rykke kampene, blev hun og de øvrige i Brøndby-lejren lettede.

– Så vidste vi, at vi kunne fokusere på det, og kun det, efter jul, lød det fra Brøndby-anføreren, der i vinterpausen har måttet se flere rutinerede profiler stoppe i Brøndby.

De nye, unge spillere har dog vist, at de kan være med blandt de bedste.

– Det er et ungt hold, men også et ungt hold med et stort talent og potentiale. Så for mig gælder det om at få dem til at tro på sig selv og egne evner. De beviste også i dag, at de godt kan. Det var en fornøjelse at se, lød anførerens vurdering af holdkammeraternes indsats.