Ærkerivalerne venter i DM-semifinalen

Brøndby Volleyball Klub skulle kun bruge to kampe til at slå Team Køge ud i jagten på det danske mesterskab. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Kvinderne fra Brøndby Vollyball Klub spillede sig lørdag i semifinalen i danmarksturngeringen efter en sejr på udebane mod Team Køge. I semifinalen venter ærkerivalerne fra Holte

Af Robert Hendel

Der skulle blot to opgør til for at sikre kvinderne fra Brøndby Vollyball Klub en plads i årets DM-semifinaler.

Lørdag tog Brøndby den anden sejr ud af to mulige mod Team Køge, og dermed bliver der ikke behov for at afgøre kvartfinale-slaget i et tredje opgør.

Hjemmeholdet Team Køge kom bedst fra start på den nye hjemmebane i Spar Nord Arena. Ved hjælp af gode blokader og et par angrebsfejl fra gæsterne fik Team Køge skabt en føring, men Brøndby fik kontakt ved 12-12. Ved 15-15 trak Brøndby dog fra hjemmeholdet, og sættet blev lukket med 25-16.

Brøndby formåede dog ikke at føle op på den gode slutspurt i første sæt. Andet sæt sad Team Køge solidt på, og med 25-15 i hjemmeholdets favør var der udlignet i sæt.

Det var også hjemmeholdet, som kom bedst ud til tredje sæt. Brøndby kom dog igen. Freja Barkler og Sille Hansen havde styr på modtagningen og hæver Tajma Muharemovic fik i for alvor bragt Mette Breuning i spil på midten. Med fire angrebspoint og et par effektive blokader var hun kraftigt medvirkende til, at Brøndby i Emma Burtons serv kunne gå fra 20-19 til 24-19. Der skulle dog et par sætbolde til, før Brøndby fik lukket tredje omgang med cifrene 25-22.

I fjerde sæt var det Brøndby, der dominerede begivenhederne. Sofia Bisgaard stod for seks angrebspoint, mens indskiftede Rocio Fortuny høvlede point ind til gæsterne frem mod kampens afslutning.

Brøndby lukkede sættet og dermed også kampen ved 25-19. Kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub er med sejren videre til semifinalen, der spilles bedst af fem kampe. Her står de evige rivaler fra Holte IF på den anden side af nettet.

De to semifinalister mødes dog først i årets pokalfinale, som bliver spillet på søndag i Holte.