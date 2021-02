AC Milan direktør holder oplæg

ESCLUSIVA MILAN Foto LaPresse - Spada 02 Ottobre 2019 - Milano (Italia) - A.C. Milan - Stagione 2019 - 2020 - Ritratti posati dirigenza Nella foto: Stylsvig Casper EXCLUSIVE MILAN Photo LaPresse - Spada October 02 , 2019 - Milan (Italy) Sport Soccer A.C. Milan - Season 2019 - 2020 Portrait ac Milan Management In the pic: Stylsvig Casper

Hele området. Casper Stylsvig er opvokset i Ejby og er i dag direktør i storklubben AC Milan. Torsdag i næste uge er han ugens gæst i Erhvervssammenslutningen

Af Jesper Ernst Henriksen

Under corona-nedlukningen har Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund kørt en online-serie, som de kalder Ugens Gæst. Her sender de hver torsdag fra 12 til 12.30 et interview med en interessant personlinghed.

Torsdag den 25. februar er gæsten Chief Revenue Officer i AC Milan Casper Stylsvig. Han skal tale om kommerciel udvikling af en fodboldforretning.

– Casper ved alt om drive den kommercielle del af en professionel fodboldklub og har tidligere haft topjobs i FC Barcelona og Manchester United. Vi taler blandt andet med Casper om, hvordan det er at arbejde i fodboldklubber som FC Barcelona, Manchester United og nu AC Milan? Hvor vigtig er de kommercielle resultater, når der skal hentes spillere? Hvad får en virksomhed ud af at tegne et sponsorat i AC Milan? Hvordan får du det optimale ud af en klubs markedsføring og image – og kan danske virksomheder lære noget her?, fortæller Michael Odsgard, der er dagens vært.

Casper er fra Ejby i Glostrup og på banen har han vundet EkstraBladets Skolefodboldturnering i 1989 med Højvangskolen.

Tilmelding

Det er gratis for at deltage i arrangementet for erhvervssammenslutningens medlemmer. Hvis du ikke er medlem af Erhvervssammenslutningen kan du deltage som gæst, hvis du er ansat i eller driver en virksomhed beliggende i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk eller Albertslund Kommune. Eller hvis du er ejer eller partner i en virksomhed udenfor de fire kommuner, men selv er bosat privat i en af de fire kommuner.

Tilmeldingen foregår via erhvervssammenslutningen.dk