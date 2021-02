7 hurtige tips til din tekniske SEO: Fundamentet for effektiv markedsføring online

SPONSORERET INDHOLD: Gode, brugervenlige tekster er ikke nok til, at Google forstår dem til fulde.

Af SPONSORERET INDHOLD

Derfor udnytter Google en lang række tekniske signaler samt indholdet af HTML-tags til at forstå, hvad formålet med en given landingssides indhold er og ud fra dette vurderer Google, hvor godt siden skal rangere på forskellige søgeord.

Det vigtigste mål med teknisk SEO er at sikre, at søgemaskiner let kan finde og gennemgå alle siderne på dit websted.

Det er også vigtigt at have en generel forståelse for hvad SEO er for at kunne forstå den tekniske del af SEO.

Hvis du ikke kender meget til SEO i forvejen, kan de 7 vigtigste elementer i teknisk SEO virke uoverskuelige men de er altså nødvendig for at have et fungerende SEO-fundament på din hjemmeside.

HTML-tags

Google benytter HTML-tags til at indsamle ekstra information om en side. Det er vigtigt, at de rigtige tags bliver brugt rigtigt og de korrekte steder. Eksempler på tags inkluderer page titles, metabeskrivelser, alt-tekster (billeder), h-tags (overskrifter) m.m.

Strukturerede data

Via Schema Markup – også kendt som strukturerede data – markerer man, hvilke informationer på websitet, som er vigtigst. Strukturerede data bruges også til visning af rich snippets i søgeresultaterne, hvor de søgende får vist dine vigtigste informationer, når de finder dig på Google.

Intern linking og menustrukturer

Optimal intern linking- og menustruktur handler om at få Google til at forstår, hvilke dele af dit website, der er de vigtigste for dig. Denne funktion bruger Google til at vise de søgende det indhold, du har markeret.

Indeksering, sprog og boilerplate content

Med teknisk SEO kan du styre, hvilke sider Google indekserer. Du kan angive, hvor den engelske, franske eller tyske udgave af et dokument befinder sig.

At blive indekseret i en søgemaskine, betyder at din hjemmeside er blevet gennemgået af søgemaskinens bot, som kopierer og gemmer alt indholdet og følger alle links du har på dit website.

På denne måde ved søgemaskinerne hvad en given side omhandler.

Hastighedsoptimering

Med hastighedsoptimering handler det grundlæggende om at få din side til at indlæses hurtigere når nogen åbner dit website.

Der er flere og flere statistikker der viser at en langsommere hjemmesideside skaber dårligere resultater – det er nemlig ikke kun højere placeringer hastighedsoptimering påvirker, det skaber også højere konvertering, højere CTR og at besøgstiden bliver længere.

Mobil optimering

Det vigtigste element når vi snakker om mobil optimering er responsivt website, det betyder egentlig bare at websitet automatisk tilpasser sig den enhed, som besøget kommer fra.

Og vi kender det næsten alle sammen, en website på en mobil enhed der ikke er responsiv er næsten ikke til at finde information eller navigere på.

Der er heller ikke nogen tvivl om at flere og flere forbrugere bruger mobil i deres dagligdag til at opsøge informationer og køb på webshops.

Afhængigt af branche ligger andelen af søgninger fra mobiltelefoner på mellem 39% og 72%.

Duplikeret indhold

Den sidste men ikke mindst vigtige er en af faktorerne i flere af Google værktøj er duplikeret indhold som kort og godt betyder at du ikke må kopiere tekster andetsteds fra på internettet.

Det kan dog også godt være internt på din hjemmeside, så undgå at skrive ensartet tekster på tværs af dine sider.

Det var en kort beskrivelse af de forskellige elementer i den tekniske del af SEO. Hvis du forstår og kan håndtere disse 7 elementer, er du allerede langt i din SEO-rejse. Du kan prøve at springe ud i det selv eller du kan hyre et professionelt bureau og få hjælp med det tekniske i SEO – se mere her.