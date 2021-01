Volleyball-kvinder klar til DM-kvartfinale

Brøndbys volleyballkvinder er klart til kvartfinalerne i danmarksturneringen. Arkivfoto: Robert Hendel

Sport. Brøndby Volleyball Klub måtte undvære to nøglespillere i forsvaret, men er stadigvæk med i kampen om danmarksmesterskabet

Af Robert Hendel

Da Brøndbys volleyballkvinder i sidste uge besøgte VK Vestsjælland, måtte holdet undvære to af sine faste liberoer.

Fraværet af de to nøglespillere i defensiven blev udslagsgivende i et opgør, der aldrig blev spændende. Dertil var VK Vestsjællands sprudlende offensiv for stærk, og hjemmeholdet sendte Brøndby-kvinderne hjem til Vestegnen med et nederlag på 3-0 i sæt.

Brøndby fik dog to dage senere mulighed for revanche, da holdet besøgte ASV Elite i Aarhus. Brøndby Volleyball Klub måtte også i denne kamp undvære sine to faste liberoer, og i deres fravær var Cecilie Køllner Olsen hentet ind som afløser. Hun har tidligere spillet for Brøndby Volleyball Klub, men i de seneste sæsoner har hun primært koncentreret sig om beachvolleyball, hvor hun i flere år har været en del af landsholdstruppen.

Beachvolleyball er der dog ikke meget af i denne coronatid, så derfor har Cecilie Køllner Olsen til Brøndbys fordel valgt at spille almindelige, indendørs volleyball igen. På libero-pladsen holdt Cecilie Køllner Olsen et højt niveau i modtagningen, hvilket gav gode muligheder for hæveren Tajma Muharemovic til at fordele boldene i angrebet. Hurtigt kom Brøndby foran med 8-3, og selvom føringen skrumpede undervejs, kørte gæsterne fra Vestegnen første sæt hjem med cifrende 25-23.

I andet sæt sad Brøndby mere solidt på spillet med Sofia Bisgaard i en dominerende rolle. Føringen kom aldrig i fare, og sættet blev kørt sikkert hjem med 25-15.

I tredje sæt havde Brøndby sværere ved at vinde boldene, selvom Lucia Babic og Sofia Bisgaard havde flere succefulde angreb. Gang på gang lykkedes det hjemmeholdet at forhindre bolden i at ramme gulvet i et sæt, som ASV vandt med 25-18.

Brøndby satte dog tingene på plads i fjerde sæt, hvor Brøndby hurtigt bragte sig foran med 8-5. ASV kæmpede sig dog tilbage i kampen, og de to hold fulgtes ad frem til 20-20, hvor det omsider lykkedes Brøndby-kvinderne at trække fra til 24-20, inden kampen blev lukket med 25-21.

Sejren over ASV betyder, at Brøndby-kvinderne er sikre på at spille kvartfinaler, når slutspillet går i gang. Hvem, der bliver modstanderen, afhænger af de øvrige kampe i grundspillet. Kvartfinalen afgøres over tre opgør, og den første kamp bliver efter planen spillet i weekenden den 13.-14. februar.