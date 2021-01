Vil løfte hele Brøndby Strand

Den kommende plan for udvikling af Brøndby Strand kommer til at omfatte mere end blot Brøndby Strand Parkerne. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Kommunen har ambitiøse planer for udviklingen af Brøndby Strand med hjælp fra loklale kræfter. Til det projekt får Brøndby Kommune rådgivning udefra

Af Robert Hendel

Udviklingen af Brøndby Strand bliver et af de mest ambitiøse projekter, siden bydelen blev opført for omkring 50 år siden.

I oktober besluttede kommunalbestyrelsen i Brøndby, at der over de næste 20 år skal arbejdes hen imod en attraktiv og grøn bydel med et aktivt handels- og kulturliv. Dengang godkendte kommunalbestyrelsen også et et kommissorium og endelig tids- og procesplan for projektet. Nu er næste skridt i processen så taget.

Kort før jul indgik Brøndby Kommune samarbejdsaftale med et rådgivningsteam, som består af byudviklingsfirmaet Grandville og kommunikationsrådgiver Eva Ørum. De skal hjælpe kommunen med at udvikle rammerne for den kommende udviklingsplan.

– Ud over at trække konkrete erfaringer med sig fra byer over hele landet, har rådgiverne stor indsigt i betydningen af dialog, hvor mange forskellige interesser er til stede, siger Casper Toftholm, der er teknik- og miljødirektør i Brøndby Kommune.

Han mener, at der er mange kvaliteter i Brøndby Strand, som fortjener at komme til deres ret, og det skal foregå i tæt dialog med borgerne.

Bydelen forbindes ofte med Brøndby Strand Parkerne, som det store, almene boligområde langs Strand­esplanaden, der blev opført for lidt mere end 50 år siden.

Den kommende udviklingsplan kommer dog til at omfatte hele bydelen, som rummer 5.500 boliger og mere end 14.0000 beboere placeret tæt på S-togets linje A.

Kommunen har etableret sekretariatet for ”Fremtidens Brøndby Strand” på Brøndby Rådhus, der i de næste mange år vil være fuldt beskæftiget med det, der ifølge direktøren for teknik- og miljøforvaltningen vil blive kommunens største byudviklingsprojekt til dato.