Vallensbæk skal udvikle sig efter livsbehov

Debat

Af Henrik Rasmussen (K) Borgmester i Vallensbæk

Det at bo i Vallensbæk er noget ganske særligt. Vi ligner på mange måder ikke andre kommuner.

Sammensætningen af boligtyper har stor betydning for, hvilken service, man kan ønske og forvente af sin kommune. Det gælder uanset om det er dagtilbud, skole, fritids- eller seniorliv.

At kommunen er attraktiv at bo i, har en stor betydning for værdien af den bolig, man har. I Vallensbæk har jeg været med til at opføre 274 almene boliger over tid, fordi det gav mening for Vallensbæks borgere (Firkløverparken og Stationstorvet).

Markedet har nemlig ændret sig. Før i tiden købte nye børnefamilier et hus med have, og forblev der oppe i alderdommen. Vi ser en tendens til, at nutidens borgere flytter flere gange i livet. Det kan være grundet skilsmisse, børn der flytter hjemmefra, et seniorliv uden vedligehold m.v.

Vi vil gerne bygge almene ungdomsboliger, men er udfordret af, at det ikke nødvendigvis vil komme Vallensbæks unge til gode. Derfor arbejder vi, i dialog med udviklere, på alternative former for ungdomsboliger.

Vallensbæk skal forsøge at udvikle sig efter livsbehov. Det betyder ikke, at der altid kan stå en ledig, billig almen bolig klar, når man har brug for den, som Socialdemokraterne vil finansiere for skattepenge. Med det vedtagne varierede boligprogram, vil det derimod betyde, at der vil være mulighed for at købe eller leje en bolig, så man kan blive i Vallensbæk, hvis og når ens livssituation ændrer sig.