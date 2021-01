Mathias kan helt kart bruge erfaringern til noget, mener han.

VALLENSBÆK. Unge fra Vallensbæk Ungdomsskole blev fejret ved en diplomoverrækkelse efter at have gennemført et forløb med Coop Crew, hvor de fik hjælp til at finde et fritidsjob

Af Jesper Ernst Henriksen

På en ellers grå og regnfuld tirsdag var der lys i øjnene hos en gruppe 10.-klasses elever, der netop havde gennemført et Coop Crew-forløb, hvor de har prøvet kræfter med, hvordan det er at have et fritidsjob i supermarkedskæden fakta.

Der stod diplomoverrækkelse på programmet og dertilhørende kage og sodavand – og så kiggede borgmesteren forbi.

– Der er jo stor forskel på, om man sidder i klasseværelset eller er ude i virkeligheden. Og jeg synes, at man kan se på de unge mennesker her, at de synes, det er fedt og sjovt, og de ikke er bange for at lade deres kompetencer komme i spil. Det er så fornøjeligt at opleve, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Coop Crew er et tilbud til unge, hvor hovedformålet er at hjælpe unge mennesker på vej til at få en tro på dem selv og til at få et job. Gennem et Coop Crew-forløb på seks uger bliver de unge trænet i grundviden om at arbejde i butik, og i hvilke kompetencer det kræver.

Coop Crew

Ved diplomoverrækkelsen i Vallensbæk var der kun gode ord og roser at hente fra Coop Crew-teamet og Vallensbæk Ungdomsskole om, hvor seje de unge er, hvordan de er gået til den og har gjort et rigtig godt indtryk. Og resultatet af projektet taler da også for sig selv – de fleste unge, der har været en del af projektet, er nemlig blevet motiverede og klar til at kaste sig ud i at søge et fritidsjob.

– Jeg tænker, jeg kan tage erfaringerne med til det arbejde, jeg forhåbentlig snart skal have, for jeg vil gerne arbejde i en fakta, fortæller 16-årige Mike, som går i 10. klasse på Pilehaveskole og lige har afsluttet Coop Crew-forløbet.

Hans klassekammerat Mathias på 16 år er i den grad også motiveret til at finde et fritidsjob efter forløbet:

– Jeg kan helt klart bruge det til, når jeg vil søge job. Jeg vil nemlig gerne arbejde i butik, siger Mathias.

Afvekslende hverdag

I løbet af de seks uger har de unge mennesker gennemgået seks moduler, der skiftevis har forløbet sig ved skole og hands-on i butikken. De har lært en masse om, hvad det vil sige at arbejde i butik så som at sidde bag kassen, fylde varer op, trimme butikken, finde for gamle varer og gøre rent. Men ikke alt har været som forventet for de unge.

– Det har overrasket mig, at dagene ikke er ens på samme måde, som jeg troede, de var, siger 16-årige Julie, der til daglig går i 10.X på Pilehaveskolen. Hun fortsætter:

– Inden jeg startede, tænkte jeg, at det ville være kedeligt. Men jeg synes, det har været hyggeligt at være med, og det har været udfordrende og spændende at prøve noget nyt.

Også Mathias blev overrasket over arbejdsopgaverne og arbejdsgangen i butikken:

– Jeg havde forventet, at det var en del nemmere og en del mere kedeligt, end det var. Der var faktisk overraskende mange ting at få lavet, og det er ikke så nemt, som jeg havde troet. Det var lidt udfordrende nogle gange, og det overraskede mig ret meget, hvor meget tanke der rent faktisk bliver lagt i placering af varerne i butikken.

Et meningsfuldt forløb

Der er ingen tvivl om, at Coop Crew-forløbet giver mening og skaber resultater, og det kan Jakob Hammer-Helmich, afdelingsleder på Vallensbæk Ungdomsskole, skrive under på.

– Vi har set en kæmpe motivation hos de unge mennesker. Forskning viser, at jo mere man har fritidsjob og generelt et fritidsliv, jo bedre klarer man sin ungdomsuddannelse og skolen i det hele taget. Derfor lægger vi stor vægt på det. Så hvis vi kan være med til både at støtte fritidslivet, men også fritidsjobbet, så tror vi på, at vores unge når det længere og bliver motiverede, siger han.

Borgmester Henrik Rasmussen er heller ikke i tvivl.

– Erhvervslivet åbner op for, hvad det egentlig er for nogle kompetencer, som tæller, når man kommer ud af skolen. Det er megavigtigt at have et samarbejde med dem, der skal aftage de unge mennesker. Så jeg synes initiativer som Coop Crew er helt geniale, afslutter borgmesteren.