Spis sundt og få mere overskud i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Generelt har vi mennesker langt mere overskud når alle vores basale mangler er opfyldt. Dette er fx søvn, hvile, mad og drikke. De fleste af os har sikkert prøvet den travle morgen hvor man ikke fik spist morgenmad og pakket til frokost. Disse dage uden mad vil man godt kunne performe nogenlunde, men sjældent på samme niveau som tidligere.

Manglende fokus

Hvis du ikke spiser nok mad, samt spiser varieret tidsmæssigt og kostmæssigt – Så vil du kortvarigt opleve nogle milde bivirkninger som svimmelhed, manglende koncentration, sløvhed og lignende. Alt dette er med til at påvirke din hverdag og sænker dit overskud markant.

Det sænkede overskud er med til at påvirke dit arbejde og studie negativt, hvilket sænker din læring og din produktivitet. Derudover betyder det også at du har mindre overskud til det, som du ellers ville lave i din fritid. Dette kunne fx være mad lavning, sport og lignende.

Hvis du ikke har overskud til madlavning, så kan du hurtigt løbe ind i en ond cyklus hvor du altid er for træt til at lave mad, hvilket gør at du ikke får lavet nok mad, som også er varieret og sundt.

Gør madlavning til en vane

Forsøg at gør madlavning til en vane, så du fremadrettet laver mere mad. På den måde kan du lettere styre hvad din kost skal indeholde, så det opfylder dine behov til smag og næring. Vaner er som regel svære at bryde og skabe.

Det betyder at det vil være svært for dig, at lave madlavning til en vane, hvis du ikke allerede nyder det. Dog betyder det også, at du lettere kan holde ved vanen når du først er begyndt. Derfor anbefales der at du bare skal gå i gang uanset hvor træt du er. På den måde kan du bryde den onde cyklus hvor du ikke spiser nok mad på grund af træthed.

Alternativt kan du bestille mad kasser, måltidskasser og lignede fra internettet. Disse kasser indeholder ofte friske råvarer og vil blive leveret halv tilberedt til din dør.

Det vil sige at alt allerede er planlagt for dig, så du kun skal tilberede det sidste for at få en sund og mættende ret. Der findes mande forskellige udbydere af måltidskasser heriblandt Kokkenshverdagsmad som har 20% rabat til nye personer.

Alternativt kan du også finde flere muligheder på nemme opskrifter på internettet. Der finde fx sider hvor man diskuterer SU-venligt mad, samt lignende ”cheap eats” entusiaster på Reddit og lignende fora.