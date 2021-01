Skønhedstips – Sådan viser du dine øjne frem

SPONSORERET INDHOLD: Mange vil sige, at det første de lægger mærke til hos en fremmed, er deres øjne. Øjnene er nemlig unikke for hvert eneste menneske, og så fortæller de også meget om mennesket bag facaden, så måske giver det god mening at starte her, hvis man vil lære nogen at kende.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når øjnene er så vigtige for vores interaktioner med andre mennesker, så er der heller ikke noget at sige til, at du gerne vil gøre noget særligt ud af dem. Her er nogle ideer til, hvordan dine smukke øjne bliver endnu smukkere.

Fokus på vipperne

Det er ikke unormalt, at vipperne får meget opmærksomhed. Det kan både være, fordi de er lange, mange, mørke eller lyse. Om ikke andet så kan du med fordel give dine vipper ekstra opmærksomhed.

Nogle af de ting du kan gøre, er:

• At farve vipperne

• At bukke dem

• At bruge serum, der får dem til at vokse

• At putte mascara på

• At bruge falske øjenvipper

Hvis du har sarte øjne, kan du også sagtens finde en mascara til sarte øjne, som du kan bruge uden frygt.

Øjenmakeup, der klæder dine øjne.

Som det er skønhed, så kan øjenmakeup også være meget baseret på trends. Nogle gange har det skullet være simpelt, og andre gange har det skullet være iøjnefaldende. Trends kan være meget sjove at eksperimentere med, men hvis du gerne vil få det bedste frem i dine øjne, skal du lægge øjenmakeup, der klæder dine øjne.

Du kan for eksempel gå efter en øjenskygge, der komplimenterer din øjenfarve.

Der er også forskel på forskellige øjnes form. De kan for eksempel være dybe eller fremtrædende. De kan også have tunge eller glatte øjenlåg. Det kan være en fordel at læse op på formerne og finde din øjenform, hvis du gerne vil finde frem til en form for øjenmakeup, der klæder dine øjne.