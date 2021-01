Skifter navn og får grønt fokus

Rikke Lauenborg etablerede Salon InSite i december 2001. Nu gør hun Glostrups største salon bæredygtig og skifter navn til Park By InSite.

GLOSTRUP. Salon InSite i Glostrup indgår et nyt partnerskab med frisørkonceptet Park Styling, der har fokus på bæredygtighed

Af Jesper Ernst Henriksen

Frisør InSite er den største i Glostrup med dens 300 kvadratmeter fordelt på to etager. Udover indehaver Rikke Lauenborg består teamet af syv assistenter og fire elever. De fortsætter alle sammen i frisørsalonen, men i løbet af foråret skifter den navn til ’Park By InSite’, efter Rikke har indgået samarbejde medPark Styling.

Det er et dansk koncept, som kombinerer høj faglighed og kollegialt sammenhold med en miljøvenlig produktserie og et generelt fokus på bæredygtighed.

– Det er dejligt at være en del af et stort professionelt fællesskab med andre dygtige frisører fra hele Danmark. Vores nye produkter fra Park er af ekstrem høj kvalitet, og jeg bliver selv en del et udvalg, hvor vi løbende evaluerer og videreudvikler på produkterne, siger Rikke Lauenborg.

Produkterne, som bliver anvendt og solgt i butikken, er skånsomme overfor både kunderne og miljøet, blandt andet er der 20 kroner i pant på emballagen, så den bliver genanvendt.

I løbet af første halvår 2021 får salonens fysiske rammer et ansigtsløft. Hvad der helt præcis kommer til at ske afsløres ved en reception, hvor også den nye facade vises frem. Det forventes ligeledes, at baren på 1. sal flyttes ned i stueetagen, hvor der også etableres et cafeområde.