Skal Vallensbæk være for alle?

DEBAT.

Af Berit Bredelund Nielsen (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk

I 2017 gik vi socialdemokrater til valg på, at vi gerne vil være med til at udbygge Vallensbæk Kommune, så vi kan tiltrække flere borgere og dermed styrke og forbedre de tilbud og aktiviteter, som kommunen kan tilbyde sine borgere.

Siden valget har der været en række lokalplaner på dagsordenen i kommunalbestyrelsen – ganske mange. Vi har travlt med at udbygge. Der planlægges gode projekter med bygning af tidssvarende, moderne og til dels bæredygtige boliger til velstillede seniorer og familier.

Hver gang vi har haft drøftet disse projekter, har vi socialdemokrater stillet forslag om, at en del af de nye byggerier blev bygget som almennyttigt boligbyggeri. Det vil sige som lejligheder med en rimelig husleje, der lejes ud i stedet for at blive solgt som ejerlejligheder. Vi stemte imod, at et af de nye byggerier skal indeholde et friplejehjem. Vi havde gerne set, at der i stedet blev indrettet et kommunalt plejehjem i det nye byggeri, da vi ser pasning og pleje af ældre som en af kommunens kerneopgaver.

Der er jo absolut konservativt flertal i kommunalbestyrelsen, så alle forslag om almennyttigt boligbyggeri og forslaget om et kommunalt plejehjem i stedet for et friplejehjem blev stemt ned i kommunalbestyrelsen.

Kort før jul blev der offentliggjort en statistik, som viser, at Vallensbæk Kommune er en af de kommuner, hvor indbyggerne har de højeste indkomster – det vil sige er rigtig gode skatteydere.

Nu er spørgsmålet: Skal Vallensbæk blive ved med at være en kommune for velhavere, eller skal den være en kommune for alle, som gerne vil nyde godt af de kvaliteter, som findes i kommunen?

Vi har det nu sort på hvidt, at ifølge statistikken tiltrækker vi de borgere, som det konservative flertal i kommunalbestyrelsen gerne vil tiltrække.

Jeg er rystet i min socialdemokratiske grundvold. Vallensbæk Kommune er en særdeles veldreven kommune, og det er til stor gavn for borgerne. Men hvem siger, at man ikke kan drive en kommune særdeles godt, selv om man lukker op for, at en del af nybyggeriet sker som almennyttigt boligbyggeri, som giver mennesker med almindelige indkomster som for eksempel social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, politibetjente og mange andre mulighed for at bosætte sig i Vallensbæk Kommune?

Og hvordan kan en kommune ellers sørge for de af dens borgere, som ikke er helt så velbjergede, som dem med højtlønnede stillinger? For det er da også en kerneopgave for kommunen – er det ikke?