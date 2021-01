Skal Brøndby ikke også have en borgerrådgiver?

Vagn Kjær-Hansen. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Der blæser nye varme vinde omkring borgerrådgivere. Stadig flere kommuner melder om positive erfaringer med at have en uafhængig borgerrådgiver, som man kan henvende sig til, hvis man ikke forstår kommunens sagsbehandling eller ikke ved hvordan man skal gribe et problem an.

Folketinget har i Finansloven afsat penge til at hjælpe flere kommuner i gang med at ansætte en borgerrådgiver. Det ser jeg som et signal om at man på Borgen simpelthen ønsker at alle kommuner skal have en borgerrådgiver. Med andre ord kan vi selv tage føringen, eller vi kan vente på at der før eller senere kommer en lov.

I SF har de positive erfaringer i andre kommuner overbevist os: Vi synes at Brøndby også skal have en borgerrådgiver. Det betyder, at der vil være en helt officiel og tilgængelig indgang, hvis man som borger er utilfreds med behandlingen af en sag. Det kan skabe en bedre dialog mellem kommunen og borgerne – og betyde at sagerne oftere rammer plet første gang.

En borgerrådgiver skal ikke erstatte Ankestyrelsen eller andre klageinstanser, men supplere dem. For eksempel hvis man føler sig dårligt behandlet af sin sagsbehandler, eller hvis man ikke forstår nogle af de bureaukratiske jungler i det offentlige.

Jeg håber, at de andre partier i Brøndby Kommune vil være med til, at vi ansætter en borgerrådgiver. Gerne snart med tilskud fra Folketinget, men SF er også med på at vi finder pengene i løbet af 2021 og starter borgerrådgiveren 1. januar 2022.