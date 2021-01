Sådan kan du optimere din virksomhed online

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du driver en virksomhed, har du nok lagt mærke til ændringen, da Corona-krisen overtog landet. Især hvis din virksomhed er en detailvirksomhed. De fysiske butikker har været lukkede flere gange og er det stadig, og det har været hårdt for de fleste virksomhedsdrivere.

Vi er alle sammen tvunget til at bruge en masse tid derhjemme. Og det betyder, at det måske er tid til at gøre noget ved jeres tilstedeværelse på internettet. Hvis I ikke har en webshop, er det en god start at få sådan en. Men ellers er der stadig mange ting, I kan gøre for at optimere jeres online-tilstedeværelse. Her kommer nogle ideer til, hvordan I kan gøre det.

Fokuser på jeres reklamer

Hvis I gerne vil bevare jeres klientel, skal I sørge for at være aktive online. Sørg for at fastholde klientellet, samtidig med I stadig prøver at fiske nye kunder i butikken. Online er der ikke meget kundekontakt, derfor er udseendet af både jeres webshop og jeres reklamer, og hvor reklamerne befinder sig, rigtig vigtig. Til at starte med, kan I med fordel få taget en masse gode billeder af jeres produkter.

Kunderne har ikke mulighed for at komme at kigge på produkterne fysisk. Derfor skal I sørge for, at de billeder, I har på jeres hjemmeside, og som popper op i reklamer på Facebook eller i e-avisen, er rigtig gode. De skal fange kunden og vise, hvad det er for et produkt på den bedst mulige måde. Med eksempelvis erhvervsfotograf århus, kan I sikre jer produktbilleder, der fanger lige præcis det, I gerne vil vise kunden.

Sørg også for, når det kommer til online-tilstedeværelse, at I tænker over at komme så vidt omkring som muligt i forhold til jeres reklamer. Tænk I målgrupper og at komme godt omkring på de forskellige medier. Det kommer I langt med.

Gør jeres webshop ekstra kundevenlig

Der er mange om slaget, når det kommer til at tiltrække kunder til jeres webshop. Alle andre virksomheder har været nødt til at have det meste af deres handel online. Derfor kan I med fordel gøre jeres hjemmeside ekstra brugervenlig og flot. Det handler om at skille sig ud blandt de mange andre webshops. Og det er der, jeres fokus bør være.

Et eksempel på dette kan være, hvor let man kommer rundt på hjemmesiden. En anden ting er de billeder, I har på hjemmesiden, og de produktbeskrivelser der er. Gør det så overskueligt som muligt, og sørg for at fremstille jeres produkter på en flot og tiltrækkende måde.