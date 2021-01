Sådan kan du komme ud, selvom landet er lukket ned

SPONSORERET INDHOLD; Efterhånden er alle trætte af, at vi ikke kan lave noget eller opleve noget på grund af Corona. Og det er også virkelig træls og kedeligt, at vi bare går derhjemme uden nærmest at komme uden for en dør.

Af SPONSORERET INDHOLD

Udlængslen vokser indeni os og på et tidspunkt, så må det da være nok. Men tro du ikke, at du ikke kan gøre noget for at komme lidt ud og få dig noget luftforandring. Der er en masse ting, du kan gøre, så du ikke går helt ned på oplevelser.

Brug jeres weekender på at komme lidt ud

I hverdagen er det svært at gøre det helt store, for at komme væk fra hjemmet. Der er en masse gøremål, der fylder skemaet godt ud i ugens dage. Derfor er weekenden netop der, hvor I kan gøre noget ekstra for at få en på opleveren.

Tag for eksempel på hotelophold Sjælland i et par dage hen over en weekend. At tage væk fra hjemmet, hvor både arbejde, børn, skole og pligter gælder, er en god måde at få koblet af på. Her skal I nemlig ikke gøre andet end blot at nyde jeres ophold, hvad enten det er på hotel, Airbnb eller noget helt tredje, og få slappet godt og grundigt af. En luftforandring i ny og næ kan gøre en kæmpe forskel, hvad gælder energiniveau og gå på mod.

I kan også pakke soveposerne og noget varmt tøj og tage på sheltertur. På den måde kan I få naturen helt ind under skindet, og mærke den friske luft helt ned i lungerne. Hyg jer ved bålet om aftenen, og put jer ind til hinanden i den kølige vinternat. Så er der afkobling så det siger spar to!

I hverdagen kan I også komme ud

Mens arbejdet hænger jer over hovederne, og pligterne kalder, er I stadig ikke helt fortabte. Det er nemlig de små ting, der gør en stor forskel. Sørg for at gå nogle ture i jeres nærområde for at få lidt frisk luft i løbet af sådan en lang arbejdsdag. Tag på eftermiddagsudflugt, pak en termokande med kaffe og nyd den på stranden.

Man kan hurtigt gå i stå, når man bruger al sin tid derhjemme. Man går rundt i de samme rum, orker måske ikke engang at tage tøj på og gøre sig klar til dagen, når man står op. Derfor kan man hurtigt blive træt og gå død i hverdagsrutinerne. Og derfor er det altså ekstra vigtigt, at I gør noget ekstra for at komme i gang og komme ud. Det vil i sidste ende give jer meget mere overskud til at få ordnet jeres hverdagspligter og holde humøret højt.