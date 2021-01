Sådan gør du din have klar til sommer

SPONSORERET INDHOLD: Sommer er lig med grillaftener på terrassen, havefester og hyggelige stunder med familien. Mange af disse stunder finder sted i haven, der står i fuldt flor om sommeren. Derfor skal haven naturligvis stå knivskarpt og være indbydende for de gæster, der kommer forbi i sommerens løb.

Vil du også gerne kunne imponere med en indbydende og smuk have? Så læs med videre og få 3 gode tips til, hvad du kan gøre for at få din have til at skinne til sommer.

Nye havemøbler bringer hyggen udenfor

Trænger dine havemøbler til en udskiftning, eller har du fået øje på det fineste loungesæt, der passer perfekt ind i din have? Med et flot sæt havemøbler så vil du få endnu mere lyst til at bringe hyggen udenfor – for hvad er bedre end at sidde i en lækker havestol med et glas vin på en lun sommeraften? Når du investerer i nye havemøbler, så er det vigtigt, at du er opmærksom på, at de er lavet af holdbart og slidstærkt materiale – det vil sikre dig længst mulig levetid på møblerne.

Rens af fliser og terrasse gør underværker for havens udseende

Har du ikke renset hverken fliser eller terrasse indenfor det seneste stykke tid, så kan det være et godt sted at starte, hvis du vil friske din have op. Der kan nemlig hurtigt forekomme ukrudt, alger og snavs, der ikke forsvinder ved at svinge med kosten. Du kan for eksempel overveje en algerens af terrassen eller højtryksrens af fliserne for et skinnende resultat.

Så er det på med arbejdshandskerne

En velholdt og indbydende have kommer desværre ikke af sig selv. Det kræver først og fremmest, at du er villig til at træde i arbejdstøjet og klare de praktiske opgaver såsom at slå græs, klippe hæk, fjerne ukrudt og lignende. Det vil gøre en verden til forskel for havens udtryk.