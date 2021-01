Sådan forbereder du dig bedst på en operation

SPONSORERET INDHOLD: Står du over for en operation? Og er du nervøs for, hvorvidt du er klar til den? Så er der ingen grund til bekymring. Uanset om der er tale om et større eller et mindre indgreb, så er der nemlig nogle få trin, der kan sørge for, at du kommer til at føle dig mere parat over for den operation, som du står over for. Læs mere om dem herunder.

Brug Klyx til tarmtømning

For det første så er der mange, der får at vide, at de skal sørge for at have tømt deres tarm, før de kommer ind til en operation. For mange kan det være lidt af et pres at få lagt på sig, og derfor findes der heldigvis hjælp at hente.

Du skal nemlig bare benytte dig af Klyx før din operation.

Klyx anvendes til forstoppelse, men også til tarmtømning inden en operation eller en undersøgelse. Og heldigvis for dig så kan du hurtigt og let finde det online, hvis blot du tager et kig inden for hos Danmarks største online apotek, apopro.dk.

Sørg for at have nære folk omkring dig

Herefter er det vigtigt, at du har sørget for, at der er nogle, der tager sig af dig efter din operation. Det kan være et nært familiemedlem, en partner, et barn eller en god ven. Når du er færdig med din operation, vil du nemlig ikke blot have brug for omsorg, fordi du kan være omtåget og måske endda også øm, du vil også have behov for, at der er nogle, der klarer de mere praktiske ting for dig.

Det handler derfor om at tage imod den hjælp, du har behov for, og som du bliver tilbudt, når du står overfor en operation. Det er dit sikkerhedsnetværk og det er dit tryghedsnetværk, du her skal have i spil.