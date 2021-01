Sådan finder du de rette sko til din sportsgren

SPONSORERET INDHOLD: Der findes mange forskellige sportsgrene i verden, og mange af dem kan du komme til at dyrke herhjemme. Selvom der er forskel på forskellige sportsgrene, så er der visse ting, der ofte, men ikke altid, går igen. En af dem er, at fødderne spiller en vigtig rolle.

I mange sportsgrene er det derfor vigtigt, at du får det rigtige fodtøj, som kan give dine fødder den rette støtte og komfort, når du spiller. I denne guide får du nogle råd til, hvordan du finder de bedste sko til din sport.

Fodbold

Den mest populære sportsgren i Danmark må uden tvivl være fodbold, og her spiller fødderne også en meget central rolle. Til fodbold skal du have fodboldstøvler. Grundlæggende er der to forskellige slags.

• Der er fodboldstøvler til indendørsfodbold

• Og fodboldstøvler til udendørsfodbold

Den største forskel på dem er, at udendørsstøvler har knopper, og det har indendørssko ikke.

Tennis, squash, badminton og padel

Disse fire sportsgrene er også populære og minder om hinanden, men der er forskel på, hvilket fodtøj du bør bruge til hver af dem.

Som udgangspunkt skal du tænke på, hvilken overflade du spiller på, og hvordan du bevæger dig. Derfor er tennissko som udgangspunkt bedst til tennis og padel tennis sko bedst til padel tennis. Nogle sko kan dog også bruges til mere end en sport.

Golf

Også golf er en populær sport, hvor fodtøj spiller en rolle. Til golf kan du overordnet vælge mellem to slags sko.

• Golfsko med knopper

• Og golfsko uden knopper

Knopperne kan give mere balance og stabilitet, men det kan være på bekostning af komforten.

Håndbold

Du skal også vælge håndboldsko, alt efter hvor du spiller. Ofte spilles håndbold i en hal, hvor der skal være plads til både at løbe, springe og stoppe på stedet for at skyde mod mål. Derfor er en gummisål et godt valg.