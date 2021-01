Så mange har sagt ja til vaccine

Ifølge SSI’s tal ligger Vallensbæk i bunden, når det gælder andelen, der har sagt ja til at live vaccineret. Men der er fejl i tallene, mener kommunen, der nu har bedt SSI rette tallene. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Ifølge SSI’s tal ligger Vallensbæk i bunden, når det gælder andelen, der har sagt ja til at live vaccineret. Men der er fejl i tallene. Det er faktisk over 90 procent, der har sagt ja, oplyser Vallensbæk Kommune

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

Mandag offenliggjorde Statens Serum Institut (SSI) for først gang tal for vaccinationstilslutning på kommune-niveau.

De skrev antallet af plejehjemsbeboere, der havde sagt ja til vaccinen, og det totale antal plejehjemsbeboere.

På landsplan er der 40.039 plejehjemsbeboere, hvoraf 35.663 har fået først vaccination. Det er 89 procent. I Brøndby Kommune er det 200 ud af 242, hvilket er 83 procent, mens det i Glostrup er 159 ud af 184, hvilket er 86 procent.

Forkerte tal

I Vallensbæk ser tallene fra SSI noget alvorlige ud, hvis man gerne vil have en høj vaccinationstilslutning. Ifølge SSI er det nemlig kun 35 ud af 53 plejehjemsbeboere, der har sagt ja til at blive vaccineret. Det er 66 procent, hvilket er den næst lavest andel i Danmark, kun Herlev Kommune ligger lavere.

Ifølge Vallensbæk Kommune skyldes det fejlregistreringer fra SSI’s side. Først og fremmest har Vallensbæk Kommune ikke 53 plejehjemspladser, men kun 46. Fejlen skyldes muligvis, at der også er talt nogle midlertidige pladser med.

Blandt de 46 resterende er der kun fire, der har sagt nej til at blive vaccinere. Derudover var der nogle, der ikke kunne vaccineres. Nogle var så terminalt syge, at en læge vurderede, at de ikke skulle vaccineres. Derudover kan man ikke blive vaccineret, hvis man for nylig har været testet positiv for corona-virus eller hvis man som nær kontakt venter på at få svar på test. Så da tallene var gjort op, var det kun fire ud af 46 plejehjemsbeboere i Vallensbæk Kommune, der havde sagt nej til vaccinen.

Kommunen oplyser tirsdag formiddag til Folkebladet, at de er kede af placeringen i bunden, fordi den ikke er retvisende.

– Vi har bedt SSI om at rette tallene, og vi glæder os over, at det kun er fire ud af 46, der faktisk har sagt nej til at blive vaccineret, hvilket er under ni procent, siger Susanne Ormstrup, pleje- og omsorgschef i Vallensbæk Kommune.

Smittetal falder fortsat

Både i Brøndby Glostrup og Vallensbæk er antallet af nye smittede faldet i den seneste uge.

Ifølge tal fra SSI var der mandag eftermiddag registreret 46 nye smittede i Glostrup på en uge. Det svarer til 199 smittede ud af 100.000 indbyggere. Ugen forinden var der 287 nye smittede per 100.000 borgere.

Samme billede tegner sig i Brøndby, hvor der blev konstateret 102 nye smittede på en uge. Det svarer til 292 smittede per 100.000 indbyggere. Ugen forinden var tallet 432 smittede ud af 100.000 indbyggere.

I Vallensbæk er der konstateret den laveste nedgang. Mandag blev der registreret 38 nye smittede på en uge svarende til 230 nye smittede ud af 100.000 indbyggere. I sidste uge var tallet 255 nye smittede per 100.000 indbyggere.