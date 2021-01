Politiet lukker klubhus: Frygter angreb fra bande Foto: Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi har i dag udstedt opholdsforbud på dele af adressen Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Frygten for, at en konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV-Gruppen skal eskalere, har fået Københavns Vestegns Politi til at udstede et opholdsforbud på en adresse i Brøndbyøster Landsby

Af Robert Hendel