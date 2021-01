Parkeringskorps i Brøndby: Jeg er glad for, at det bliver en realitet

Politiets hidtidige indsats mod ulovlig parkering i Brøndby har været begrænset, lyder det fra Vagn Kjær-Hansen (SF). Han glæder sig derfor over, at kommunen fra 1. februar 2021 har hyret et parkeringskorps til at tage sig af de ulovligt parkerede biler. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Nu lykkedes det endelig at få godkendt et kommunalt parkeringskorps i Brøndby. Forvaltningen og jeg har prøvet flere gange, og jeg er rigtig glad for at det nu bliver en realitet. Politiets hidtidige indsats mod ulovlig parkering har været begrænset, og vi har set parkerede biler mange steder hvor de bestemt ikke burde stå.

Vi kan benytte det kommunale selskab Parkeringskontrol Nord, og det betyder at parkeringskorpset cirka kommer til at løbe rundt økonomisk. Alternativet havde været selv at ansætte medarbejdere, hvilket ville være blevet en udgift for kommunen.

Nu kan vi se frem til at veje som Ulsøparken og Hallingparken bliver fri for den ret massive ulovlige parkering, som til tider nærmest har blokeret vejene og/eller fortovene. Der er nogle steder i nærheden, hvor der mangler parkeringspladser. Dem har boligforeningerne fået lov til at etablere i den lokalplan, som blev vedtaget sidste år, og som i forhold til parkering var første skridt.

Nu har kommunalbestyrelsen taget andet skridt ved at indføre kommunal parkeringskontrol fra 1. februar 2021.