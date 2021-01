Ny privat leverandør af hjemmehjælp

Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Som modtager af hjemmehjælp i Vallensbæk kan man vælge mellem det kommunale tilbud eller en privat leverandør. DFS Plus overtager Solkystens opgaver som privat leverandør af hjemmehjælp

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvis man er blevet godkendt – eller visiteret, som det også hedder – til at få hjemmehjælp, kan man selv vælge, om man vil have hjælpen fra kommunen eller et privat firma.

Det kan være til personlig pleje, som er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. – eller det kan være praktisk hjælp til opgaver i hjemmet som for eksempel rengøring.

Fra den 1. februar 2021 er den nye private leverandør i Vallensbæk Kommune firmaet DFS Plus. DFS Plus skal levere hjemmehjælp for de borgere, der vælger et privat firma som deres hjemmehjælpsleverandør.

Den kommunale hjemmepleje fortsætter som hidtil med at være kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Det betyder, at de borgere, der i dag modtager personlig pleje eller praktisk hjælp fra Solkystens, nu skal tage stilling til, om de fremover vil have hjemmehjælpen af den kommunale hjemmepleje eller DFS Plus.

De berørte borgere får et brev om, at de skal kontakte visitationen for at fortælle, hvilken leverandør de har valgt.