Nu kan du få de helt rigtige baggrunde til dine fotografier

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du holder af at tage billeder af lækre anretninger, flotte drinks eller små genstande som for eksempel smykker, tasker og ure, ved du nok, hvor afgørende og vigtig en rolle baggrunden spiller. Med en dårlig baggrund bliver billedet simpelthen ikke lige så godt, og det er derfor alfa og omega at gøre en indsats for at få en ordentlig baggrund.

Det behøver slet ikke være svært, besværligt eller dyrt at få en flot baggrund, for med minibackground bliver det både nemt og overkommeligt, så alle kan være med.

Hvordan fungerer minibackground?

Hvis du er instagrammer, influencer eller fotograf, og du endnu ikke har hørt om minibackground, er det vist ved at være i høje tide. Det er nemlig et redskab, som kan gøre det meget nemmere at tage billeder, der ser professionelle ud, og som får de fotograferede elementer til at se delikate ud. En minibackground er kort sagt en form for fotoplade, der kan bruges som fotobaggrund.

Fotopladerne har en størrelse på 60 x 80 x 0,3 cm, og de vejer under 2 kg, hvilket betyder, at de ikke fylder ret meget og er nemme at tage med rundt. Pladerne er lavet af aluminium, og af denne årsag er de modstandsdygtige og nemme at rengøre.

Et hav af forskellige baggrunde

Alt afhængig af hvilke ting du fotograferer, vil det være forskelligt, hvilken baggrund der vil passe bedst. Derfor er der sørget for et stort udvalg af baggrunde i mange forskellige stilarter og farver, så der vil være noget for enhver smag.

Du kan finde baggrunde med alt lige fra et marmor-look til et look i kobber, sten samt en masse andre materialer.

Der er sørget for, at baggrundene er matte, så der ikke vil komme uønskede refleksioner i dine billeder. Derudover kan du være sikker på, at baggrundenes prints har en høj opløsning, så det vil se flot og realistisk ud.

Tag selv et kig

Hvis du synes, at det lyder skønt at gøre det nemmere at tage gode billeder, kan du med fordel overveje at få fingrene i en eller flere minibackgrounds. Du kan derfor tage et kig på udvalget og se, om der er noget for dig. Uanset om det er for at tage flottere fotografier i det hele taget, for at få flere følgere på instagram eller noget helt tredje, vil det være et godt skridt hen ad vejen.