Nu cykler hele hjemmeplejen

Det bliver nu nemmere for personalt på Pilehavehus at komme rundt til borgerne.

VALLENSBÆK. Med 20 nye elcykler, kan plejepersonalet i Vallensbæk Nord komme lige så let rundt som deres kollegaer i Syd

Af Jesper Ernst Henriksen

Den røde løber var lagt frem, den røde snor hængt op, og borgmester Henrik Rasmussen stod klar med saksen. Pilehavehus fik før jul indviet deres nye cykelskur og 20 nye elcykler, som plejepersonalet fremover skal bruge til at besøge borgerne i Vallensbæk. Og det nye tiltag skaber glæde i Nord.

– Det giver rigtig god mening at have elcykler, og det er noget, som mange har efterspurgt. Selv på en almindelig cykel kommer vi jo hurtigere frem til borgeren end i bil på grund af alle genvejene på cykelstierne. Så det er en rigtig god ting, som vi alle sammen er rigtig glade for, siger Kent, der er social- og sundhedshjælper samt arbejds- og miljørepræsentant.

På initiativ af plejepersonalet selv er elcyklerne nu blevet en realitet både i Nord og Syd. I september i år fik plejepersonalet i Syd også leveret 20 elcykler, som ifølge Christina Løfqvist, der er afdelingsleder i hjemmeplejen, har været en succes:

– Det har fungeret så fint i Syd, og de har virkelig været glade for cyklerne. De har jo også glædet sig meget her i Nord. Det gavner vores medarbejdere, at de med elcyklerne nemmere kan komme fra den ene borger til den anden, og samtidig gavner det vores miljø, fordi vi lader bilerne stå.

Der er også kun glæde og lykønskninger at hente fra borgmesteren, inden han klippede den røde snor sammen med Kent og hermed indviede både cykelskur og elcykler.

– Hvad skal vi bruge biler til, når vi har cykler? Det er jo det her, der er bedst for miljøet og allersundest. Man får bevæget sig, og så får man frisk luft. Jeg tror, det betyder mere, end man umiddelbart tænker. Det her er et samarbejdsprojekt, vi er megastolte af. Kæmpestort tillykke med cyklerne, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Elcykelprojektet er ikke kun glædeligt for personalet i hjemmeplejen, men også for lokalsamfundets forretningsliv. Det er nemlig Vallensbæk Cykelimport, der har leveret elcyklerne, og som også fremadrettet skal håndtere serviceringen af cyklerne.