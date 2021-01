Debat.

Af Tom Bech Fredriksen Medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune

Den dag hvor der ikke længere er brug for et parkeringskorps i Brøndby er en glædens dag. For så er der ikke længere nogen, der parkere ulovligt. Dansk Folkeparti håber, at vi ved at indføre et parkeringskorps kan komme alle de ulovlige parkeringer til livs. Nogle af dem har også konsekvenser for udryknings køretøjerne. Der, hvor det er muligt, vil jeg opfordre boligforeninger til at oprette flere parkeringspladser.