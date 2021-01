Markedsføringsideer til din lokale takeaway restaurant

SPONSORERET INDHOLD: I disse tider er det svært for mange restauranter at tjene penge, da de fysisk ikke må have mennesker inde i deres restauranter. Derfor er mange steder begyndt at sælge takeway for, at tjene flere penge til forretningen og derved kunne betale løn til ejerne og medarbejderne. I denne artikel vil vi komme med nogle tips og tricks til hvordan du kan få flere kunder.

Anvend Google

I dagens Danmark anvender næsten alle mennesker Google på ugentlig basis til søgninger af alle mulige størrelser. Det kan være søgninger i forbindelse med arbejde, studie, fritid og meget mere. Et eksempel kunne fx være, hvis man gerne vil finde en bestemt mad type eller ret.

Hvis man gerne vil have indisk mad, så vil man formentlig søge ”indisk mad” på Google hvorefter, at Google vil vise en masse restauranter gennem tekst resultater og på et Google Maps kort. Hvis man derimod gerne vil have catering til større begivenheder, så vil folk umiddelbart søge ”catering” for at finde diverse udbydere af catering.

Brug Google My Business

Først og fremmest er det en klar fordel for dig at oprette en Google My Business for, at din restaurant kan dukke op på Google Maps. Fordelen ved Google My Business er, at dine kunder kan give dig anmeldelser, samt er Google My Business helt gratis modsat, at skulle oprette en hjemmeside.

Når du opretter din konto, er det vigtigt, at du udfylder alt den information du kan, så folk har en masse materiale de kan kigge på når de skal overveje din restaurant og tage en beslutning. Heriblandt er det en stor fordel med kvalitetsbilleder af restauranten, maden, menukortet, personalet og mere, så folk kan få et bedre indtryk på hvem i er som restaurant.

Hvordan optimerer jeg min Google My Business?

Du kan optimere din konto yderligere ved at give dine kunder et større enticement til, at anmelde din Google My Business konto. Hvis du har et personligt forhold med dine kunder, så kan du fortælle dem at det vil betyde meget for dig og styrke din forretning, hvis de kunne give en ærlig anmeldelse af din restaurant.

Google My Business lader dig også bruge posts. Prøv at lav nogle post ugentligt og skriv hvilke retter du kan anbefale dine kunder. Fordelen ved dette er, at du kan komme med en masse nyheder og idéer til potentielle kunder samtidig med, at du holder din Google My Business konto opdateret. Når du holder den opdateret, så er det større sandsynlighed for, at Google gerne vil vise din restaurant på Google Maps.