Lægger plan for fjernvarme

Glostrup Forsyning undersøger, om det kan betale sig at udrulle mere fjernvarme. Foto: Peter Madsen/Glostrup forsyning

GLOSTRUP. Glostrup Forsyning håber på allerede i løbet af foråret at have en plan klar for udrulning af fjernvarme til hele Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Regeringens nye klimaplan indeholder en udfasning af olie og naturgas som opvarmningskilder inden 2030. Derfor undersøger Glostrup Forsyning, hvordan fjernvarmen potentielt kan udbredes til flere områder.

I løbet af foråret 2021 forventer de at vide, hvilke områder i Glostrup som med fordel kan forsynes med fjernvarme. Med tilskud til fjernvarme og højere afgifter på olie og naturgas forventer forsyningen, at det bliver en god forretning at udrulle fjernvarme til store dele af Glostrup.

– Det er en god nyhed, der varmer, og jeg er glad for, at Glostrup Forsyning kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig energisektor med fjernvarmen. Det bliver spændende at se, hvor mange der kan komme med på denne grønne bølge og væk fra den sorte opvarmning siger Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning.

Når det er klarlagt i hvilke områder af Glostrup, det vil være fornuftigt at forsyne med fjernvarme, er det i sidste ende en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen, hvilke områder, der skal skifte status.

Sker denne konvertering, skal arbejdet planlægges og udbydes, så det bliver nok først i i 2022 eller 2023, de første huse kan skifte opvarmning. Alt efter hvor store områderne bliver, kan udbygningen forventes at foregå over nogle år. Til gengæld vil det være tydeligt for boligejerne, om de for eksempel skal vente med at skifte det udtjente fyr, indtil de kan kobles på fjernvarme.