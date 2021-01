Kommende mode dikterer behagelige pasformer

SPONSORERET INDHOLD: Mode er et forunderligt fænomen, der altid synes at skifte og udvikle sig på stadig ny vis. Ofte resulterer dette i tøj, der kun for de færreste ville være rart at gå klædt i, men tiderne er under udvikling.

Af SPONSORERET INDHOLD

Stadigt indvinder den behagelige stil og tøjet med løs og flatterende pasform, der kan omfavne den enkelte krop: Det er et stort skridt for komfort og frigørelse, der samtidigt sikrer et moderne og flot look.

Stadigt flere firmaer har kvindekroppens forskellighed i fokus

Ikke alle kroppe er skabt ens. Dette er en af de mange grunde til, at der kan være svært at finde nyt tøj, der både sidder flatterende og på samme tid føles behageligt for bæreren. En tendens, der efterhånden har været efterspurgt i en rum tid, vinder da også efterhånden mere og mere ind: Nemlig tøj, der passer til en bred vifte af forskellige kroppe, uden at gå på kompromis med hverken det klassiske tidløse udtryk eller tidens modetrends.

Et af de firmaer, der synes at kæle for detaljen hvad angår pasform er modebrandet MbyM. Deres udvalg af tøj afspejler flotte og jordnære farver, der sidder behageligt. Samtidigt er der, trods det enkle udtryk ved MbyM, kælet for detaljerne. Brandet er inspireret af en blanding af gadeplan og større modehuse, og det er altså dermed det bedste fra to verdener, der kombineres. Er du nysgerrig, kan du selvgå på jagt iblandt kompromisløst design fra modebrandet mbyM.

Gå ikke på kompromis – find tøj, der passer til netop dig

Det kan være noget af en redelighed at finde nyt tøj, og ofte kan man forledes til at gå på kompromis med for eksempel komfort eller udseende. Det er dog utroligt givende for din velvære at tage dig den ekstra tid til at finde frem til brands og tøjstykker, der passer til netop dig, din stil og din krop.