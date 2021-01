Hvilket Vallensbæk ønsker vi?

Debat.

Af Henrik Rasmussen (K) Borgmester i Vallensbæk

Tak, Berit, jeg er rigtig glad for dit læserbrev. Endeligt et klart billede af, hvad det er for et Vallensbæk, Socialdemokratiet ønsker, og hvad man som borger kan forvente ved et kryds på liste A.

I kommunalbestyrelsen følger vi den udviklingsstrategi, som også socialdemokraterne har stemt for – og den handler blandt andet om at tiltrække ressourcestærke borgere.

I er imod friplejeboliger, hvor ældre borgere kan få alternative tilbud til den service, som vi som kommune kan og må tilbyde.

Socialdemokratiet stigmatiserer grupper af borgere som sygeplejersker og politibetjente, som ifølge jer åbenbart ikke kan eje et hus, men kun kan bo i kommunen, hvis de bor i en almen bolig, som er delvist finansieret af skatten.

Det er ikke et billede, jeg kan genkende – vi har masser af ressourcestærke borgere med ”almindelig indkomst”, både i ejerbolig og i lejebolig.

I Vallensbæk har vi – og skal fortsat have – et godt mix af ejer-, leje- og almene boliger, som afspejler livets mange faser.

Bygger vi boliger, der er støttet af kommunen, så skal det også være for borgere i Vallensbæk med behov for det. Den gode balance er netop en af grundene til, at Vallensbæk er en veldreven kommune.