Her blev de første borgere vaccineret i Brøndby

Ivy Pedersen var blandt de første borgere i Brøndby, der blev vaccineret mod covid-19. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Beboerne på ældrecentrene i Brøndby har i 10 måneder været afskåret fra omverdenen på grund af udbruddet af coronavirus. Søndag kom de første vacciner så til Brøndby, og det har både beboere og personale set frem til

Af Robert Hendel

Sent søndag eftermiddag kom vaccinerne mod covid-19 til ældrecentrene Æblehaven og Gildhøjhjemmet i Brøndby.

Blandt de første i køen var Ivy Pedersen på 69 år, der har boet på Gildhøjhjemmet i snart fire år. I godt 10 måneder har hun været mere eller mindre isoleret fra omverdenen, men hun er optimistisk, nu hvor coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech er kommet.

– Jo flere, der bliver vaccineret, jo hurtigere kommer vi af med coronaen, siger Ivy Pedersen.

Hun har set frem til at få vaccinen, selvom hun ikke bryder sig om at blive stukket. Det er dog den eneste betænkelighed, hun har haft ved vaccinen.

– Jeg stoler på vores myndigheder. De ville ikke sætte sådan noget i gang, hvis ikke det var i orden. Det tror jeg simpelthen ikke på, siger Ivy Pedersen, der ikke mærkede det store til nålen, da hun fik sin vaccine.

Isoleret siden marts

Den 69-årige beboer på Gildhøjhjemmet håber, at hun med vaccinen i kroppen snart kan se hele sin familie igen.

– Desværre må vi nok leve med restriktionerne lidt endnu, siger hun.

Ligesom de andre beboere på Gildhøjhjemmet har hun været ramt af restriktioner, som betyder, at der kunne må komme én pårørende på besøg ad gangen.

De strenge krav til besøg har været noget af det hårdeste i de seneste 10 måneder for Ivy Pedersen.

– Jeg har to børn og syv børnebørn, og det er jo trist, at jeg ikke har kunnet se dem alle sammen, forklarer den 69-årige kvinde, der var blandt de første i kommunen til at få vaccinen mod covid-19.

På trods af besøgsrestriktionerne mener Ivy Pedersen dog, at hun er privilegeret, fordi hun bor i stueetagen ud til Park Alle.

– Så jeg har mødtes og talt med min familie gennem vinduet, hvor jeg har været indenfor, og de har stået udenfor. Det har jeg kunnet, men det er der jo desværre mange, der ikke kan, fortæller den 69-årige beboer på Gildhøjhjemmet.

Måtte ringe rundt

Oprindeligt skulle beboerne og omkring halvdelen af medarbejderne på Gildhøjhjemmet være vaccineret den 5. januar.

– Nytårsaften fik jeg så at vide, at vi allerede skulle begynde vaccinationerne den 3. januar, så det har været et noget hektisk forløb i de seneste dage, fortæller Jens Jørgen Lemvig, der er centerleder på Gildhøjhjemmet.

Det betød, at den plan, der allerede var lagt, skulle ændres.

– Vi havde jo fået at vide, at vi kunne vaccinere vores borgere tirsdag sammen med det personale, der var på arbejde den dag, men de er jo ikke nødvendigvis på arbejde på den nye dato, forklarer Jens Jørgen Lemvig.

Centerlederen måtte derfor sammen med sine afdelingsledere ringe til samtlige medarbejde for at finde ud af, hvem der kunne og ville vaccineres.

– Det lykkedes, fordi jeg har nogle dygtige mellemledere, der trådte i karakter, da den her situation opstod, siger Jens Jørgen Lemvig.

Han havde selv det overordnede overblik, mens andre sad med ansvaret for nogle mere specifikke områder.

– Det lader til, at vi er lykkedes med den plan, for efter 20 minutter har vi vaccineret halvdelen af dem, der skulle vaccineres i dag, forklarer Jens Jørgen Lemvig.

Besøg må fortsat vente

Klokken 17 fik 54 borgere og 65 medarbejdere sprøjtet den første vaccinedosis i armen.

– Vi er rigtig glade for, at vi endelig kan komme i gang, og det betyder forhåbentligt, at vi kan se, at smitten falder om nogle uger, siger Gildhøjhjemmets centerleder.

Vaccinerne betyder dog ikke, at der med det samme bliver åbnet for besøg på almindelig vis.

– Det afhænger af både smittetrykket i samfundet og smittetallene herinde på ældrecenteret. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der bestemmer, om vi må åbne for besøgende, forklarer Jens Jørgen Lemvig.

Den 23. december blev Gildhøjhjemmet pålagt en række besøgsrestriktioner på grund af et udbrud af coronavirus på en af centerets afdelinger. Det betyder, at beboerne kun må få besøg af én pårørende.

– Vi har heldigvis isoleret de smittede, så vi håber, at smittetallet falder, så vi atter kan få åbnet for, at alle pårørende kan komme på besøg, siger Jens Jørgen Lemvig, der generelt har oplevet en positiv modtagelse af vaccinen.

Få har takket nej

Både beboere og personale på Gildhøjhjemmet har set frem til at blive vaccineret mod covid-19.

– Beboerne har været spændte på det hele og spurgt hele dagen, hvornår vaccinerne kommer. De har glædet sig, siger centerlederen.

I alt bor der 83 borgere på Gildhøjhjemmet, men en del af beboerne har været syge, og de kan derfor ikke vaccineres, før infektionen er overstået.

– Der skal gå fire uger fra de er testet positive, og de skal samtidig være symptomfri, før de kan vaccineres, siger Jens Jørgen Lemvig.

De vil derfor påbegynde vaccinationerne, når anden dosis af vaccinerne skal gives om tre uger til dem, der blev vaccineret søndag.

Det er frivilligt, hvorvidt beboerne vil vaccineres. Ifølge Jens Jørgen Lemvig har langt de fleste dog taget imod tilbuddet om at lade sig vaccinere. Indtil videre har blot tre af Gildhøjhjemmets 83 beboere takket nej til vaccinen.