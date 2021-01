Gode grunde til at vælge et trægulv

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er ejer af dit eget hus eller din egen lejlighed, så er du privilegeret. Det er du selvfølgelig først og fremmest, fordi du har tag over hovedet og har et trygt sted at sove. Men noget af det fedeste ved at have sit eget sted er, at du kan sætte helt dit eget præg på tingene.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du gerne vil have et koskind hængende på væggen, så kan du gøre det. Hvis du gerne vil have en saxofon bygget om til en skrivebordslampe, så er du i din gode ret til at tage det valg. Der er altså mange ting i hjemmet, der er med til at sende et signal om din personlighed og din egen personlige stil. Men en af de ting, du måske sjældent har tænkt over, er gulvet i dit hjem.

Man må gå stærkt ud fra, at det var der, da du flyttede ind, og derfor har du ganske enkelt accepteret det, som det var. Men faktisk er gulvet i dit hjem også en unik måde at udtrykke sin stil og personlighed. Måske er du i en situation, hvor det gamle tæppe- eller linoleumsgulv skal udskiftes? Du er derfor i gang med en process, hvor du skal finde ud af, hvordan dit næste gulv skal se ud. Her kan vi meget varmt anbefale et nyt trægulv.

Måske har du droppet tanken om et trægulv, fordi du føler det er dyrt eller kræver for meget vedligeholdelse. Men før du endeligt beslutter dig for, hvilket materiale, der skal udgøre dit gulv i fremtiden, så lad os lede dig på vej med en række gode grunde til, at du bør overveje et trægulv.

Træ er robust og naturligt

Træ er en ressource og et materiale, der har eksisteret før, vi mennesker overhovedet kom hertil. Det betyder grundlæggende, at det er robust og naturligt. Træ er fra naturens side rustet til at modstå vind og vejr, og det er derfor også godt til at modstå diverse slags slid i hjemmet. Grundet træets naturlighed kan det også behandles uden brug af skadelige kemiske produkter.

Behagelige og æstetiske overflader

Træ er noget af det smukkeste gulv, du kan både se og gå på. Træ føles behageligt og spændstigt under dine fødder, og så er træ mindre koldt end eksempelvis sten og linoleum. Derudover er træ æstetisk smukt og giver en naturlig og rustik følelse til dit hjem.

Ligger du gulvet selv?: Træ er behageligt at arbejde med

Er du en ægte handymand, der skal til at lægge det nye gulv selv? Så gør træets naturlighed, at det er både let og behageligt at arbejde med. At lægge et trægulv er mere skånsomt for dig som arbejder end andre mere tekniske og kemiske processer.