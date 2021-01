Gode grunde til at købe et dykkerur

SPONSORERET INDHOLD: Et Dykkerur som eksempelvis et JP2000-08E er et populært valg blandt mange dykkere, da det kommer med en masse gode funktioner, som kan hjælpe dig til en mere sikker dykkeroplevelse.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et Dykkerur som eksempelvis et JP2000-08E er et populært valg blandt mange dykkere, da det kommer med en masse gode funktioner, som kan hjælpe dig til en mere sikker dykkeroplevelse. Faktisk er JP2000-08E uret et så succesfuldt dykkerur, at det blev brug og båret af Danmarks Kronprins Frederik, da han tilbage i 1995 brugte sin tid som soldat i frømadskorpset.

Et ur, der kan holde til at klare de udforinger, som udstyr bliver udsat for i sømandskorpset, er et ur af rigtig høj kvalitet. Et Pingo Ur, som uret også kaldes efter Kronprins Frederiks kaldenavn i frøkorpset, er derfor et sikkert valg blander dykkere, og ved at vælge dette ur er du garanteret et ur, som giver dig alt det, du som dykker har brug for under dine dyk.

Sikkerheden helt i top

Med et Pingo ur får du en masse gode funktioner, som vil gøre det mere sikkert under vandet. Hvis du ofte er på lange og dybe dykkereventyr er funktionerne i dette ur uundværlige, da uret kan holde styr på nogle af de ting, som er afgørende for et sikkert dyk.

Du får således en dybdesensor, som kan måle vanddybder på helt op til 80 meter. Dertil kommer uret med en dybdealarm, som vil give dig en advarsel, når en vis dybde er nået. Du kan selv indstille dybdealarmen til den dybde, du ikke vil overskride, så du aldrig kommer under en dybde, du ikke kan holde til.

Derudover kommer Pingo uret også med dykkeralarm, som kan holde styr på tiden under vandet, så du kan komme op i tide. Dykkeralarmen kan du også selv indstille til dine personlige intervaller afhængigt af, hvor lange dyk du kan klare.

En anden vigtig funktion er urets opstigningsalarm, der vil aktiveres, hvis du stiger for hurtigt op mod overfladen efter et dybt dyk.