Forbrændingens aske bliver nu genbrugt

HaloSep anlægget på Vestforbrændingen er taget i brug.

GLOSTRUP. Asken fra affaldsforbrænding bliver normalt betragtet som et farligt produkt, der skal deponeres. Nu har Vestforbrænding det første anlæg i verden, der i stedet kan rense og genanvende asken

Af Jesper Ernst Henriksen

Vi sorterer vores affald bedre end nogensinde. Alligevel er vi hver dag nødt til at smide affald i beholderen til restaffald. Bor man i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, bliver affaldet kørt til Vestforbrænding i det nordlige Glostrup. Det var i forvejen et af de mest effektive og moderne anlæg i verden. I slutningen af sidste år blev det dog endnu mere moderne, da det såkaldte HaloSep-anlæg blev sat i drift.

For efter affaldet er blevet brændt af og er blevet til strøm og varme, er der nemlig stadig lidt flyveaske tilbage. Vestforbrænding modtager 550.000 ton affald om året. Når det er brændt af, er der 15.000 ton flyveaske tilbage.

Halosepanlæget er verdens første fuldskala forsøgsanlæg, der kan rense flyveasken for primært zink. Det giver to fordele. For det første reducerer det mængden med 40 procent. For det andet skal resten ikke gemmes væk i nedlagte miner og lignende, men kan deponeres i Danmark, da den ikke længere vil være klassificeret som miljøfarlig.

Projektet er resultatet af et udviklingssamarbejde mellem Vestforbrænding og Stena med midler og støtte fra EU-Life.

Projektet har allerede opnået en vis opmærksomhed i udlandet, og det forventes ikke at blive mindre i takt med, at forsøgsanlægget bliver indkørt og leverer dokumentation. Forsøgsanlægget skal samtidig påvise nye muligheder for optimering af genanvendelsen af restprodukterne – ikke mindst nye muligheder for genanvendelse af den rensede flyveaske.

Sparer ressourcer

Vestforbrændings direktør Steen Neuchs fortæller, at HaloSep taler direkte ind i de nye agendaer, som affaldsenergianlæggene står over for ved opfyldelsen af klimamålene: et renere miljø og fokus på den cirkulære økonomi og begrænsning af udnyttelsen af ressourcer.

– HaloSep er et rigtigt godt eksempel på, at vi ved at gå ad nye teknologiske veje kan nå vores fælles samfundsmæssige mål. Det er også et godt eksempel på det, vi i Vestforbrænding gerne vil se meget mere af, nemlig et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Ikke mindst er det et godt eksempel på, at EU-midler og bevågenhed kan styrke både samarbejdet og realiseringen af projekter som dette. Jeg forventer, at vi i takt med, at forsøgsanlægget skaber dokumentation kan levere mange positive historier om, hvad HaloSep kan, siger Steen Neuchs.

Når man for eksempel kan genanvende zink i stedet for at deponere det, er det naturligvis nødvendigt at udvinde mindre zink i fremtiden, hvilket har været vittigt for Stena.

– Bæredygtighed betyder meget for Stena. Særligt vores program “Care for Resources” er vigtigt for os, vores kunder og samfundet. Vores investeringer i HaloSep, sammen med Vestforbrænding og EU-Life er helt på linje med vores ambitioner om at bekymre os om verdens ressourcer. At omdanne affald til værdifulde ressourcer er noget, vi alle bør forfølge. Den omfattende interesse fra vores potentielle kunder verden over er et udtryk for, hvorfor vi foretager investeringerne, siger Staffan Svensson, Managing Director i det nyligt etablerede selskab, HaloSep AB.