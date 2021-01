Fodboldhold holder kontakten online

Oliver N. Knudsen sidder på sit værelse og spiller første omgang af GFK U14 onlinebanko. Foto: Julie Knudsen

Sport. GFK’s U14 drenge har ikke set hinanden fysisk i syv uge - men de holder kontakten online, blandt andet har de spillet banko via Google Meet

Af Jesper Ernst Henriksen

Al træning er lukket ned i øjeblikket. Det har blandt andet ramt GFK’s U14 drenge.

– Savnet til fodboldkammerater og trænere er stort og det, der begyndte som en spurt, er blevet til et helt maraton. Nu må Corona godt gå væk, så vi kan komme tilbage på træningsbanerne og få gang i benene og særligt være sammen med fodboldvenner og trænere igen. Det var både trænere og spillere enige om, da de søndag mødtes på Google Meet for at spille banko. Også for træner Claus Østergård er ventetiden ulidelig og noget måtte der ske. Derfor tog han initiativ til lidt socialt samvær og inviterede hele holdet til onlinebanko på Meet, fortæller Julie Knudsen, holdleder for U14 holdet.

Selvom banko-reglerne var de samme som altid, så var der også en lille udfordring i det for drengene. De blev hver især bedt om at lave deres egen bankoplade med to rækker, med hver fem felter. I hvert felt skulle de skrive et navn på en af deres holdkammerater. Men i stedet for at trække navne op af hatten, trak Vlaus Østergaard stadig numre op af hatten. Så måtte spillerne selv huske, hvilken spiller, der spiller i hvilket nummer.

Der blev spillet to runder. I første runde løb Mads-Emil Ebbestrup Lassen med sejren både på række et og to. Atilla og Anton kunne også glæde sig over en sejr i U14s første bankoturnering.

Træningsøvelser

Banko turneringen var så stor en succes, at det nu bliver en fast søndagsbegivenhed for holdet. Og det bliver ikke kun banko, der skal binde drenge og trænere sammen i denne coronatid.

Trænerteamet lægger løbende diverse challenges ind på holdes Facebookgruppe. Her mødes holdets drenge og forældre af diverse udfordringer, så som hvem, der kan få flest jongleringer med en toiletrulle, fodbolddans og løbetræningsøvelser.

– Ambitionen er at holde gang i kroppen samtidig med, at fællesskabet blandt drengene plejes i en tid, hvor vi alle opfordres til at blive hjemmets og aflyse alle sociale aftaler. Konklusionen er klar – Fodboldbanko kan noget og både spillere og trænere har hygget sig og fik ladet lidt op kontoen for socialenergi, siger Julie Knudsen.