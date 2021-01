Få fat i de brugere, der kommer forbi

SPONSORERET INDHOLD: Vil I gerne udbrede jeres budskab til endnu flere kunder, end I allerede har i jeres base? Så kan det være, I aktivt skal i gang med at kæmpe for det.

Der er mange måder at gøre det på, og en af dem er ved at få opdateret sin hjemmeside, så man med et godt udseende og med fængende farver får folk til at kigge en enkelt gang ekstra. Måske er det netop jeres blikfang, der i sidste ende bliver udslagsgivende.

Hjemmesider er ikke noget, alle automatisk har styr på, hvordan fungerer. Der ligger ofte koder og SEO-tekster bagved, der har det ene formål at tiltrække besøgende ud fra søgninger på forskellige online søgemaskiner. Det kræver professionel hjælp fra målrettede firmaer at opnå den helt perfekte hjemmeside, men det er langt fra umuligt. Her har I muligheden for at få designet en skabelon til en hjemmeside, I så selv kan være med til at bygge op i fremtiden.

Giv hjemmesiden et personligt præg

Vil I gerne have firmaets stil og tone til at skinne igennem på hjemmesiden? Så er det vigtigt, at I er medbestemmende i processen.

Derfor sker der hele vejen igennem et samarbejde, hvor I kan vurdere forskellige udkast og være medbestemmende overfor, hvad I tænker, der kunne give mening at tilføje. Når I efter endt designproces står med et produkt i hånden, vil I også være klar over, at der inden for kort tid vil være brug for at opdatere indholdet.

En hjemmeside er dynamisk og ændrer sig, og derfor er det vigtigt, at I bliver sat ind i, hvordan I selv kan redigere det, så det passer. Heldigvis gør en brugervenlig WordPressplatform det enkelt for jer, og det kræver ingen forudgående viden om kodning at redigere – det kræver blot, at der er en medarbejder, der sætter sig ind i, hvordan det konceptet fungerer.