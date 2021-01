Er der plads til børn fra Sydporten?

Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

Debat.

Af Betty Chatterjee (R) Formand for Radikale Venstre i Vallensbæk og Georg Roldan (R) Medlem af Radikale Venstre i Vallensbæks bestyrelse

I forslag til Vallensbæks lokalplan nr.108 står der: ’Der er stillet krav til lejlighedernes gennemsnitstørrelse for at sikre en beboersammensætning med vægt på børnefamilier.

Derfor kommer der flere skolebørn til byen. Hvilke konsekvenser får det for Egholmskolen?

I kommunens prognose fra 2016 står der: ’Vallensbæk Kommune har tre folkeskoler og en privat skole, og der er et bredt udbud af børneinstitutioner til pasning. Forventninger om et voksende børnetal har været kendt igennem flere år, og planlægningen tager højde for det. Der er flere arealer, der kan anvendes til offentlige institutioner, og kommuneplanen udlægger derfor ikke nye arealer.’ Holder prognosen fra 2016 stadigvæk stik?

Ifølge kommunens befolkningsprognose fra 20. marts 2020 vil antallet af børn og unge i alderen 7 – 17 år stige med 34,7 % (915 personer) frem til 2031 og her er ikke medregnet Nordportbyggeriet, så stigningen bliver nok højere. Er det taget med i beregningerne at det kan blive nødvendigt med en ny skole, da det måske bliver svært at placere cirka 1000 nye elever på de eksisterende skoler?

Hvorvidt kunne Egholmskolen placere Sydportens andel af de ca.1000 nye elever?